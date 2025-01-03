Бывший пресс-секретарь airBaltic: кризис доверия в компании углубляет хаотичная коммуникация

Ванагс подчеркнул, что кризис доверия может перерасти в полномасштабный, долгосрочный структурный кризис, который снизит стоимость компании как актива.

Эксперт пояснил, что кризис доверия был вызван рядом событий - запланированным, но еще не осуществленным сокращением акционерного капитала, затянувшимися переговорами о привлечении инвестора и планируемым первичным публичным размещением акций (IPO), а также объявлением "airBaltic" в четверг о сокращении количества рейсов в летний сезон.

В целом это привело к кризису доверия как со стороны общественности, так и со стороны государства как акционера, в результате политики заявили о необходимости смены руководства компании. Ванагс считает, что все эти действия только углубляют кризис.

Ванагс подчеркнул, что основные принципы правильного антикризисного управления заключаются в том, чтобы сначала признать существование кризиса, а затем заняться его решением, при необходимости привлекая консультантов по антикризисному управлению. Однако в настоящее время все заинтересованные стороны проявляют определенное самодовольство, нежелание признавать и преодолевать кризис.

Ванагс напомнил, что "airBaltic" имеет хороший опыт преодоления кризисов, которые могли ранее привести к закрытию компании. Однако нынешние события показывают, что даже предыдущий опыт преодоления кризисов не защищает компанию от новых, сказал Ванагс.

Он считает, что разрешение кризисов должно быть скоординировано между государством как акционером, правлением и советом компании. "В противном случае, не управляя процессом должным образом, мы загоним себя в угол на переговорах о продаже имущества, что может привести к тому, что компанию придется продавать по неоправданно низкой цене", - сказал Ванагс.

Как сообщалось, из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов в летний сезон "airBaltic" отменит 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос.