Бывший начальник «Неотложной» помощи оправдан после многолетнего судебного разбирательства

Суд постановил оставить без рассмотрения заявление Службы государственных доходов о возмещении ущерба в размере 26 289 евро и заявление Министерства здравоохранения о возмещении ущерба в размере 1 268 062 евро, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что прокурор Андо Скалбе запросил полный приговор и, скорее всего, подаст апелляцию.

Бывшему главе СНМП были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного закона, и летом 2018 года прокуратура передала дело в суд.

Ему предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, повлекшем тяжкие последствия. Будучи руководителем службы, Плориньш несколько раз допускал внесение изменений в договор, заключенный с AО "Rīgas Sanitārā transporta autobāze" (RSTA), в результате чего в период с 1 января 2012 года по 30 июня 2014 года за полученные услуги было переплачено не менее 784 988 евро.

Бывшему руководителю службы также предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением, если эти действия повлекли тяжкие последствия. Согласно обвинительному заключению, Плориньш заключил новый договор с RSTA на оказание услуг, которые были предусмотрены ранее заключенным действующим договором, в результате чего была произведена двойная оплата этих услуг, что привело к материальному ущербу в размере 483 074 евро для государства.

Плориньш также был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. А именно, в период с 2009 по 2015 год ответчик не декларировал свои истинные доходы, тем самым уклоняясь от уплаты подоходного налога и причинив бюджету материальный ущерб в размере 26 289 евро.

Первоначально расследование проводилось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Дело было возбуждено также против бизнесмена, руководителя и владельца RSTA Адыгезала Мамедова. Мамедов умер в 2023 году.

Первоначально БПБК подозревало также Семенса Штриха, руководителя Рижского регионального центра СНМП, уголовное дело против которого прекращено в связи со смертью в конце 2015 года.

В конце 2014 года Министерство здравоохранения приняло решение об отказе от аутсорсинга в Рижском регионе, а 29 апреля 2015 года истек срок действия договора, заключенного между СНМП и RSTA.