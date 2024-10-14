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Бюрократы опять недодумали: проверка зрения в магазинах оптики, оказывается, незаконна

Neatkarīgā Rīta Avīze 14 октября, 2024 09:30

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В начале октября Инспекция здравоохранения провела проверку одного из магазинов оптики, и выяснилось, что по закону он вообще не имеет права проводить проверку зрения клиентов, желающих узнать, насколько сильными должны быть их очки, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге». А это значит, что остальные магазины тоже существуют фактически на птичьих правах.

Зрение у людей со временем ухудшается. Вам нужны очки для чтения, вам нужны очки для вождения, вам нужны очки для работы, вам нужны очки для нормальной жизни. Обращение к терапевту, а затем к окулисту отнимает много времени - чтобы попасть на бесплатный прием к офтальмологу придется подождать несколько месяцев, полгода или даже больше. Даже при наличии денег попасть на прием к частному офтальмологу удастся не сразу.

Поэтому в магазинах оптиках уже давно принято проверять, сколько диоптрий вам нужно. Зрение проверяют сертифицированные оптометристы. Не все магазины могут проверить зрение сразу - вам придется постоять в очереди и прийти в другой день, но в большинстве случаев это можно сделать в тот же день. Удобно.

Всего в Латвии около 230 магазинов оптики, но только 29 из них зарегистрированы как медицинские учреждения. Представьте себе на минуту, что произойдет, если 201 магазину запретят проверку зрения! Тогда люди будут осаждать поликлиники и больницы – а очереди на проверку там растянутся на полтора года. Многие вообще не будут проверять глаза и корректировать зрение. Или купят очки с неподходящими диоптриями, испортят зрение и подвергнут опасности окружающих - например, сев за руль в неподходящих очках.

А в чем загвоздка? Оказывается, латвийское законодательство допускает создание либо коммерческого, либо медицинского учреждения, но не обоих вместе. К медицинским учреждениям предъявляются особые требования. Но в салонах оптики, которые, как и во всем мире, расположены как в центральных районах городов, так и в крупных торговых центрах, соблюсти все бюрократические требования невозможно, да и нет в этом необходимости, поскольку медицинское обслуживает клиента не врач-окулист, а оптометрист, Оптометрист, в свою очередь, является функциональным специалистом (по сути, выполняет очень специфическую деятельность - проверяет и корректирует зрение, выписывая очки или контактные линзы), и если возникает необходимость в более глубоком лечении (например, признаки глаукомы), то оптометрист направляет пациента уже к офтальмологу - врачу-офтальмологу.

Именно так работает эта система во всем мире. Но не у нас. В 2020 году, после вступления в силу поправок к Закону о медицине, оптометристы были признаны в Латвии практикующими врачами. А значит, должны работать только в медицинских учреждениях, где торговля запрещена. Таким образом, оптометристы оказались в замкнутом круге: либо оказывать первичную офтальмологическую медицинскую помощь населению, либо только торговать.

Антон Степанов, генеральный директор Briļļļu nams (Fielmann), в интервью nra.lv выразил свое возмущение: «Из 10 магазинов в торговых центрах девять должны быть закрыты - именно этого требуют сейчас государственные органы. До сих пор магазины оптики проводили 15-20 000 обследований в месяц, и если они закроются, я не представляю, как будут справляться поликлиники и больницы. Нас буквально вынуждают закрыть наш бизнес. Это безумие!»

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери признался nra.lv, что ему стало известно о проблеме только на прошлой неделе, и выразил решимость как можно скорее найти решение.

 

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