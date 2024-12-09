Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Бюджет на грани: если потратить больше запланированного, то Евросоюз применит к Латвии санкции

© LETA 9 декабря, 2024 15:27

Новости Латвии 0 комментариев

Самый важный факт только что утвержденного госбюджета на 2025 год заключается в том, что бюджет принят совсем без подушки безопасности - с дефицитом в размере 2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), пишет Latvijas Avīze.

Риск в том, что с превышением предела дефицита в 3% вступят в силу нормы Евросоюза, предусматривающие принудительные меры по сокращению госрасходов в последующие три года, - вроде сокращений госрасходов в 2009-2011 годах, только в меньших масштабах, чего никто допустить не хочет. Эту проблему усугубляет тот факт, что прогнозы доходов бюджета основаны на цифрах лета 2024 года и они гораздо оптимистичнее нынешних прогнозов развития экономики и доходов бюджета. Поэтому риск превышения границы дефицита бюджета в 3% ощутим, а не надуман.

Из этого факта вытекает и второй вывод: в следующем году у правительства будут очень ограниченные возможности для оказания экстренной помощи, будь то пострадавшие от стихий крестьяне или горожане, или же попавшие в финансовый кризис самоуправления. В следующем году общие доходы госбюджета запланированы в размере 15,1 млрд евро, а расходы - 17,1 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2024 года доходы запланированы в объеме, который на 583,2 млн евро больше прошлогоднего, а расходы - на 876,5 млн евро больше.

На приоритетные мероприятия предусмотрено дополнительное финансирование в размере 392,4 млн евро. 284,3 млн евро из этих денег предназначены для внутренней и внешней безопасности страны. Именно поэтому фактически лишь сфера обороны в преддверии следующего года может удовлетворенно потирать руки - на нее в бюджете 2025 года запланированы средства в размере 3,45% ВВП, или 1,56 млрд евро. 42% из них пойдут на закупку вооружений, 26% - на расходы на персонал и содержание, а 6% - на развитие военной инфраструктуры.

Важнейшими проектами развития боеспособности вооруженных сил являются внедрение многоуровневой системы противовоздушной обороны (200,15 млн евро), приобретение ракет береговой обороны (17,35 млн евро), закупки боевых машин (111,44 млн евро), артиллерии, боеприпасов и обеспечения (139,61 млн евро) для пехоты. Кроме того, предусмотрено 20 млн евро на закупку беспилотных летательных аппаратов и 52,84 млн евро на закупку минометов, самоходных колесных артиллерийских и ракетных систем дальнего действия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать