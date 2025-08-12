Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бытовая драма: после убийства женщина два дня ходила на работу, потом выпила вина и вызвала полицию

Редакция PRESS 12 августа, 2025 08:55

Женщина в Вильнюсе, Литва, Лаура М., хладнокровно зарезала мужчину, с которым жила, и оставила его лежать на кухонном полу, а сама отправилась на работу.

Она оставила раненого мужчину на кухне. В первую ночь она ещё слышала какие-то звуки, но проигнорировала их и два дня ходила на работу, как будто ничего не произошло. Лишь на второй день вечером, по дороге домой, она купила бутылку вина, поела, а затем позвонила в полицию и призналась в убийстве.

Во время ссоры женщина умышленно нанесла удары ножом в грудь. Нож задел лёгкие, вызвав внутреннее и наружное кровотечение, что привело к смерти мужчины. Женщине предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Более чем через год после инцидента Вильнюсский окружной суд признал Лауру М. виновной и приговорил её к четырём годам лишения свободы. Потерпевшей по делу была признана мать погибшего, которая требовала 40 тысяч евро компенсации морального вреда, но по решению суда получила 9 тысяч евро.

В ходе процесса Лаура М. полностью признала свою вину. Она рассказала, что в тот день ушла на работу, а мужчина остался дома и пил, как и все остальные дни:

«Я вернулась с работы на машине, дома ничего не было сделано, плита не была включена. Он сидел пьяный и продолжал пить пиво».

Завязался конфликт.

«Я стояла у стола, хотела готовить еду, но во время ссоры он сильно ударил меня рукой по лицу. В тот момент я была пьяна и не осознавала своих действий», — сказала женщина.
Хотя она помнит не всё, Лаура не сомневается, что именно она его убила, так как в доме никого больше не было. Она помнит, что видела, как мужчина упал со стула, после чего сразу ушла в другую комнату и больше не возвращалась на кухню.

Утром она ушла на работу. Думала, что он спит, но не проверила и просто ушла. Ночью она услышала какие-то звуки и решила, что он жив.

После работы женщина пошла на прогулку и зашла к соседу, где провела несколько часов. Вернувшись домой, она пошла в другую комнату. Позже, зайдя на кухню, увидела своего сожителя в том же положении.

Но и тогда она ничего не сделала, просто легла спать. На следующий день вернулась на работу, извинилась, что завтра не выйдет, и решила вызвать полицию. Она зашла в магазин, купила бутылку вина, немного выпила дома и позвонила в полицию, сказав, что убила человека. Объяснить, почему так долго не предпринимала никаких действий, женщина не смогла.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее вёл себя агрессивно, причинял женщине телесные повреждения и громил квартиру.

По словам Лауры М., когда он выпивал, становился очень агрессивным и часто терял контроль над собой.

Он, по её словам, был жесток и с другими людьми, в том числе с родственниками — бил и мать, и отца. Мать обвиняла его в смерти отца, говоря, что он его убил. Мужчина ударил отца по голове бутылкой, из-за чего потребовались швы, а также сломал рёбра, повредив лёгкие, что привело к смерти.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

