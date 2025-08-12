Бытовая драма: после убийства женщина два дня ходила на работу, потом выпила вина и вызвала полицию

Она оставила раненого мужчину на кухне. В первую ночь она ещё слышала какие-то звуки, но проигнорировала их и два дня ходила на работу, как будто ничего не произошло. Лишь на второй день вечером, по дороге домой, она купила бутылку вина, поела, а затем позвонила в полицию и призналась в убийстве.

Во время ссоры женщина умышленно нанесла удары ножом в грудь. Нож задел лёгкие, вызвав внутреннее и наружное кровотечение, что привело к смерти мужчины. Женщине предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Более чем через год после инцидента Вильнюсский окружной суд признал Лауру М. виновной и приговорил её к четырём годам лишения свободы. Потерпевшей по делу была признана мать погибшего, которая требовала 40 тысяч евро компенсации морального вреда, но по решению суда получила 9 тысяч евро.

В ходе процесса Лаура М. полностью признала свою вину. Она рассказала, что в тот день ушла на работу, а мужчина остался дома и пил, как и все остальные дни:

«Я вернулась с работы на машине, дома ничего не было сделано, плита не была включена. Он сидел пьяный и продолжал пить пиво».

Завязался конфликт.

«Я стояла у стола, хотела готовить еду, но во время ссоры он сильно ударил меня рукой по лицу. В тот момент я была пьяна и не осознавала своих действий», — сказала женщина.

Хотя она помнит не всё, Лаура не сомневается, что именно она его убила, так как в доме никого больше не было. Она помнит, что видела, как мужчина упал со стула, после чего сразу ушла в другую комнату и больше не возвращалась на кухню.

Утром она ушла на работу. Думала, что он спит, но не проверила и просто ушла. Ночью она услышала какие-то звуки и решила, что он жив.

После работы женщина пошла на прогулку и зашла к соседу, где провела несколько часов. Вернувшись домой, она пошла в другую комнату. Позже, зайдя на кухню, увидела своего сожителя в том же положении.

Но и тогда она ничего не сделала, просто легла спать. На следующий день вернулась на работу, извинилась, что завтра не выйдет, и решила вызвать полицию. Она зашла в магазин, купила бутылку вина, немного выпила дома и позвонила в полицию, сказав, что убила человека. Объяснить, почему так долго не предпринимала никаких действий, женщина не смогла.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее вёл себя агрессивно, причинял женщине телесные повреждения и громил квартиру.

По словам Лауры М., когда он выпивал, становился очень агрессивным и часто терял контроль над собой.

Он, по её словам, был жесток и с другими людьми, в том числе с родственниками — бил и мать, и отца. Мать обвиняла его в смерти отца, говоря, что он его убил. Мужчина ударил отца по голове бутылкой, из-за чего потребовались швы, а также сломал рёбра, повредив лёгкие, что привело к смерти.