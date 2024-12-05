Бьёт, плюёт и пугает женщин, детей и собак: в Иманте местные жители ловят неадекватного хулигана. ФОТО

Публикация истории выявила, что такой случай в районе не был единственным. Парень неоднократно нападал на женщин, детей и животных.

"Вчера гуляли с мамой и коляской.Очень близко , прямо в коляску подъехал велосипедист- , наклонился к коляске,заглянул под козырек коляски и отъехал . Сделав круг он вернулся к нам и ударил меня по голове . Умчал и кружил , поджидая нас у бетонных загрождений у Аниньмуйжской школы. Время было 18.30 , там так же проходили еще люди . Велосипедист был во всем черном, черная «кожаная» куртка , байка с натянутым капюшоном и балаклава на лице . В полицию я сообщила", - написала автор первой истории.

"Он в Золике тоже нападает. Пару месяцев назад на меня, мы шли днем, было светло, потом мужчину пожилого в паре метров от нас ударил, тоже со спины. Очень быстро умчался, мы даже не успели рассмотреть. Подумали наркоман", - рассказывает в комментариях другая женщина.

"Сочувствую. Я тоже стояла на остановке мужчина сзади подошёл ударил очень сильно по плечу и обычным шагом прошел вперед. Необорачиваясь как будто так и надо", - рассказала еще одна пострадавшая свою историю.

"В начале ноября , я шла мимо имантской поликлиники и впереди услышала , что кто-то очень громка заорал , не придала этому значению .(p.s. Это он ехал и пугал каждого прохожего). Иду дальше, залипаю в телефоне, но слышу, что кто то впереди меня едет на велосипеде, поднимаю голову и человек на велосипеде заорал со всей дури, оглушительным криком прямо на меня. Я так испугалась, это была очень неожиданно, что от страха аж подпрыгнула. Сто процентов был этот … жесть", - продолжали сыпаться истории.

Местные также рассказали, что он плюнул в собаку, которая гуляла с хозяйкой на поводке.

Люди выяснили, что в Иманту он приезжает из соседнего района Золитуде. Живет там в частном секторе. И кто-то даже смог его сфотографировать, правда в той же маске, о которой рассказала пострадавшая. Открылась и личность возможного подозреваемого.

Те, кто столкнулся с ним утверждают, что парень просто болен. И судя по тому, что его видели за покупкой пива - совершеннолетний, и к тому часто нетрезвый.

Пострадавшие обратились в полицию.