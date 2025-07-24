Были нарушены требования гигиены: Восточная больница ищет нового поставщика питания

Она пояснила, что новая публичная закупка будет объявлена в соответствии с планом закупок, учитывая, что к завершению приближаются договорные обязательства с прежним объединением лиц, победивших в предыдущей закупке, "Aleks un V Concord Service Group CNC".

Планируемый срок нового контракта составит пять лет.

Как в предыдущей, так и в запланированной новой публичной закупке в качестве критерия качества выдвинут равноценный опыт в предмете закупки - единоразовое приготовление 1200 порций пищи. Нормативное регулирование устанавливает, что критерием выбора претендента является не только цена, но и требования зеленой публичной закупки.

При этом, отмечает РВКУБ, услугу больничного питания обеспечивает внешний исполнитель, выбранный в результате закупочной процедуры с соблюдением требований закона о публичных закупках. Оказывающее услугу лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с нормативными актами и нести полную ответственность за соблюдение требований оборота продовольствия и гигиены в своей деятельности. В зависимости от специфики стационара услуга питания обеспечивается различными способами.

Больница в результате закупки выбирает наиболее выгодного в хозяйственном отношении поставщика услуги, но при этом напоминает, что государственное финансирование на обеспечение питанием одного пациента в день составляет 7 евро, а реальные расходы на услугу составляют примерно 11 евро.

РВКУБ обращает внимание на то, что Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) регулярно проводит контроль на предприятиях поставщиков услуг питания. В больнице подчеркивают, что ПВС вправе давать рекомендации и указания поставщикам услуг питания, однако такие указания или рекомендации не могут автоматически считаться констатацией нарушений гигиенических требований.

В свою очередь, имеющееся в распоряжении агентства ЛЕТА письмо от ПВС свидетельствует о том, что проведя проверки в блоке питания РВКУБ на ул. Хипократа, в котором услуги питания обеспечивает ООО "CNC", служба констатировала повторные несоответствия в гигиене помещений для обработки продовольствия, которые могут повлиять на безопасность и безвредность продуктов питания, а именно: констатировано, что состав, планировка и технологическое оснащение помещений не обеспечивают гигиенический процесс, соблюдение принципа потока и распределение работ на чистые и грязные зоны, а также соответствующую чистку и дезинфекцию.

Кроме того, служба установила, что помещения не защищены от накопления грязи, внешнего загрязнения, риска попадания вредителей и образования плесени на поверхности, а также не обеспечены достаточные мощности холодильных установок для процессов обработки пищевых продуктов, а именно, для размораживания замороженных продуктов, охлаждения готовых продуктов и блюд и соблюдения условий хранения.

Письмо свидетельствует о том, что в ходе проверки 7 июля при рассмотрении жалобы на нарушения гигиенических требований и наличие вредителей в больнице были выявлены несоответствия в гигиене помещений, в том числе местами обнаружено поврежденное напольное покрытие, которое способствует накоплению грязи, в цехе первичной обработки мяса и рыбы обнаружено поврежденное покрытие стены, которое нелегко чистить и дезинфицировать, а на потолке - черные, похожие на плесень образования.

В письме также говорится, что холодильная камера в цехе первичной обработки мяса и рыбы снабжена поврежденным и не отвечающим гигиеническим требованиям механизмом открытия дверей, в производственной зоне и складском блоке на втором этаже местами повреждены двери и дверное покрытие трудно мыть, что способствует накоплению грязи, а в кухне обнаружены неисправные оконные рамы и во время проверки отдельные открытые окна не были оборудованы сетками, в результате чего в помещении были обнаружены мухи.

В ходе проверки ПВС также констатировала, что в кухне для приготовления блюд используется частично поврежденный и изношенный кухонный инвентарь, во время технологического процесса существует риск взаимного загрязнения продуктов, а в кондитерском цехе обнаружены живые тараканы. Кроме того, в отдельных местах выявлены неисправные канализационные коммуникации, которые могут способствовать проникновению вредителей.

Упомянутые несоответствия по имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА информации констатированы и при предыдущих проверках, в том числе 17 апреля и 12 сентября 2024 года и 27 февраля и 21 марта этого года.

В письме отмечается, что больница обеспечивает питание потребителей из группы высокого риска, поэтому ПВС призывает неотложно решить вопрос об устранении выявленных несоответствий. Если несоответствия не будут устранены до 28 июля, на основании закона о надзоре за оборотом продовольствия ПВС примет решение о приостановке работы блока питания.

В прошлом году в РВКУБ прошли стационарное лечение 62 647 пациентов, что по сравнению с 2023 годом больше на 1796 пациентов. В этом году за шесть месяцев количество пациентов, прошедших стационарное лечение в больнице, превысило 31 100.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует, что ООО "Aleks un V" в 2024 году работало с оборотом в 4,35 млн евро и прибылью в 567 799 евро. Предприятие зарегистрировано в 1997 году, его основной капитал составляет 7960 евро. Компания в равных долях принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову.

ООО "Concord Service Group" в 2023 году работало с оборотом 10,981 млн евро и прибылью 50 081 евро. Финансовые показатели за прошлый год еще не обнародованы. Компания зарегистрирована в 1998 году, ее основной капитал составляет 76 800 евро. Предприятие принадлежит гражданину Литвы Ирмантасу Норкусу.

ООО "CNC" в период с 20 июля 2022 года по 31 декабря 2023 года работало с оборотом в 12,641 млн евро и прибылью в 2,296 млн евро. Финансовые показатели за прошлый год еще не обнародованы. Компания зарегистрирована в июле 2022 года, ее основной капитал составляет 2800 евро. Компания в равных долях принадлежит "Concord Service Group" и "Aleks un V".

Фото: иллюстративное