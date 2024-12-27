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«Была операция на половом члене, и нужно снять швы»: курьезный случай в приемном покое больницы

Редакция PRESS 27 декабря, 2024 15:47

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Ежедневный ритм жизни в больницах очень интенсивен, особенно в праздничные дни, но время от времени случаются моменты, когда появляется повод для улыбки. Один из таких случаев недавно был описан в социальных сетях Марисом, который поделился историей из приёмного покоя одной больницы.

Название истории — «Половой член». Ею поделился врач больницы Екабпилса Марис Белте на своей странице в социальной сети Facebook. Далее с его слов:

"Немного покрасневшая медсестра на слегка ломаном латышском языке объясняет мне эту деликатную ситуацию.
— Что мне делать? Пришел один мужчина. Никаких выписок с собой нет, говорит, что в Риге у него была операция на половом члене, и нужно снять швы.
— Вы стесняетесь или боитесь?
— Может, вы, доктор, посмотрите? Выписок нет, как понять, что с ним делать? Может, лучше, чтобы он поехал в Ригу, где ему делали операцию?

Рождество — не лучшее время для болезней. Дежурные врачи доступны, но попасть к специалисту не так просто. Однако снятие швов не должно быть сложным процессом.

— Когда у него была эта операция?
— Двадцать дней назад.
— Тогда нужно снять швы. Иначе они совсем врастут. Если сомневаетесь, позовите хирурга. Я тоже не специалист по снятию швов с половых членов. Могу отрезать не то, что нужно. У нас итак женщин больше, чем мужчин…

Хирурга не приходится просить дважды. Его движет профессиональный интерес, долг врача и искреннее желание помочь пациенту. Что же было оперировано? Неизвестно откуда, но у хирурга появляется много помощников, готовых оказать поддержку: уже упомянутая медсестра и множество других девушек из приёмного покоя. Хирург настроен решительно.

— Показывайте сюда, где вам нужно снять швы!
— Да, сейчас, доктор!

Пациент снимает рубашку, с выражением лица, полным обеспокоенности.

— Вот здесь, вот на спине…
— У вас это на спине?
— Да, вот, на спине... Удалена родинка…"

Курьез ситуации в том, что в латышском языке слова "половой член" и "родинка" в некоторой степени созвучны - "dzimumloceklis" и "dzimumzīme". Возможно, в приемном покое неправильно расслышали просьбу пациента. Что не мудрено, на многочасовом и напряженном дежурстве в праздничные дни каких только чудес не случается... В любом случае, радует, что наши медики готовы помочь пациенту в любой, даже самой необычной ситуации!

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