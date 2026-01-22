В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

За бюджет проголосовали 34 депутата от коалиции, против - 22 депутата от оппозиции. Три оппозиционных депутата не приняли участия в голосовании.

Ожидается, что в этом году в бюджет Рижского самоуправления поступит на 37,6 млн евро больше, чем в прошлом году. Общий объем поступлений в этом году запланирован на уровне 1,508 миллиарда евро по сравнению с 1,47 миллиарда евро в прошлом году.

Расходы столичного самоуправления запланированы в размере 1,702 миллиарда евро, что почти на 194 миллиона евро больше, чем поступления.

Налоговые поступления запланированы в размере чуть менее 1,056 млрд евро. В том числе поступления от подоходного налога с населения составят 934 млн евро, а поступления от налога на недвижимость - 119 млн евро.

Еще почти 352 млн евро будет получено в виде трансфертов из государственного бюджета, включая дотацию в размере почти 63 млн евро на реализацию проектов, софинансируемых Европейским союзом.

Наибольшая часть бюджета - 36,9% или 628,2 млн евро - будет направлена на образование, а 24,6% или 418,9 млн евро - на экономическую деятельность.

Еще 14,2% или 240,8 млн евро будет потрачено на социальную защиту, 6,9% или 117,5 млн евро - на государственные услуги, 2,9% или чуть более 49 млн евро - на управление муниципальной территорией и жильем и столько же - на отдых и культуру.

На охрану общественного порядка запланировано 2,2%, или 37,3 млн евро. Менее 1% бюджета будет потрачено на охрану окружающей среды и здравоохранение.

Отчисления Рижской думы в Фонд выравнивания финансов самоуправлений в этом году запланированы в размере более 137 миллионов евро, что составляет 8% городского бюджета, а на непредвиденные расходы выделено 7,7 миллиона евро.

В этом году планируется повышение зарплаты на 5-10 % работникам Рижской муниципальной полиции, выполняющим основные функции, работникам Рижского сиротского суда, Рижского центра социальной поддержки детей, молодежи и семьи и Рижской социальной службы.

В 2026 году Рижская дума планирует инвестировать более 200 миллионов евро в образование, транспорт и городское развитие.

В том числе 78 миллионов евро предназначены для реализации крупных инфраструктурных проектов, включая реконструкцию Вантового моста, Земитанского и Воздушного мостов, а также строительство эстакады на Кундзиньсале и 4-й очереди Южного моста.

5,3 миллиона евро будет потрачено на улучшение городской среды и повышение безопасности пешеходов - 20 новых пешеходных переходов, 40 улучшений, пять безопасных школьных зон и новая велосипедная инфраструктура.

В этом году запланированы инвестиции в инфраструктуру образовательных учреждений - продолжатся работы по строительству Межапарковской основной школы, а также завершится ремонт открытых стадионов пяти образовательных учреждений.

Реформа Рижской социальной службы будет сопровождаться улучшением оплаты и условий труда социальных работников.

В этом году на социальную сферу выделено дополнительно 16,2 миллиона евро, в результате чего общий объем бюджета города Риги на семейную и социальную политику составит 158,2 миллиона евро.

Чтобы способствовать изучению и использованию латышского языка в рижских школах, дополнительно выделено 3,9 миллиона евро на поддержку процесса обучения на государственном языке в дошкольных образовательных учреждениях и школах.

Рига увеличит софинансирование для родителей детей, посещающих частные дошкольные образовательные учреждения. До четырех лет с 450,12 евро до 501,91 евро, в обязательном подготовительном возрасте с 297,63 евро до 351,98 евро.

Оппозиция представила в думу 70 предложений, которые были отклонены. Например, оппозиция предлагала выделить 750 000 евро на создание программы софинансирования страхования жилья рижан, в жилых домах которых используется газовое или печное отопление, выделить почти 1,5 млн евро на замену газовых плит на электрические в муниципальном социальном жилье и арендованном жилье, 3,1 млн евро на проектирование и строительство нового регулируемого перехода, соединяющего проспект Яунциема и проспект Вецакю.

Оппозиция хотела получить 10 млн евро на увеличение пособия при рождении ребенка до 2 000 евро на ребенка, 2,6 млн евро на бесплатное школьное питание для учеников до 9 класса, 27,7 млн евро на поддержку пожилых людей при покупке лекарств, почти полмиллиона евро на создание независимого полицейского поста в торговом центре "Origo" и 35 млн евро на обеспечение бесплатного общественного транспорта для всех пассажиров.

