Ветер усиливается, снегом заносит дороги: погода в четверг

Местами ожидается небольшой снег и поземка. Порывы восточного ветра будут достигать 9-13 метров в секунду, в Курземе - 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит -2...-7 градусов.

В Риге осадков не ожидается, между облаками может выглянуть солнце. Температура воздуха составит -4 градуса при умеренном восточном ветре.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в четверг утром почти на всей территории Латвии температура опустилась ниже -7 градусов, но дует холодный ветер.

Температура воздуха в 5 утра колебалась от -3,3 градуса на Колке и -3,4 градуса в Мерсрагсе до -7,3 градуса в Алуксне и Даугавпилсе, а в Руцаве в это время она составляла -9,7 градуса.

Небо преимущественно облачное, местами идет небольшой снег, ветер сдувает старый снег. Скорость восточного ветра порывами в западной и центральной частях страны достигает 11-16 метров в секунду.

В некоторых местах дороги скользкие из-за инея, льда и снежных заносов.

По мере усиления ветра качество воздуха улучшилось — во многих местах оно стало очень хорошим.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 6-7 сантиметров на Колке, в Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 23-24 сантиметров в Руцаве, Дагде и Пиедруе Краславского края.

В Риге пасмурное утро, дует восточный ветер порывами до 11 метров в секунду, температура воздуха -4 градуса. Глубина снега на наблюдательной станции в центре города составляет 12 сантиметров.

Максимальная температура воздуха в среду в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от -2,5 градусов на Колке до -8,6 градусов в Салдусе.

Самая высокая температура в Европе 21 января составила +21 градус на северном побережье Испании. Самая низкая температура в четверг вечером составила -24 градуса в северной Норвегии и -37 градусов в России.

Сегодня утром гололед и снегопады затрудняют движение во многих местах, сообщило Латвийское государственное дорожное предприятие.

Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в дорожно-ремонтных работах задействовано 107 единиц техники для зимнего обслуживания.

Сложные условия движения на основных национальных дорогах наблюдаются на Таллиннской автомагистрали (A1) на участке от станции Звейниекциемс до Айнажи, Видземской автомагистрали (A2) на участке от Виреши до Вецлайцене, Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите) (A5), Даугавпилсской автомагистрали (A6) на участке от Саулкалне до Патерниеки, Баусской автомагистрали (A7) на участке от объездной дороги Кекава до Гренкотле, Елгавской автомагистрали (A8), Лиепайской автомагистрали (A9) на участке от Риги до развязки Апшупес, Вентспилсской автомагистрали (A10) на участках от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, Резекнской автомагистрали (A12) на всем участке, российской границе (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) на участках от Гребневы до Рушеницы и от Шпогиса до Медуми, на объездной Даугавпилсе (А14), объездной дороге Резекне (А15) и на участке шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80) от Тинужи до поворота Скривери.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Цесиса, Валмиеры, Лимбажи, Валки, Даугавпилса и Балви.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.

