Ветер усиливается, снегом заносит дороги: погода в четверг

© LETA 22 января, 2026 07:46

Новости Латвии

В четверг в Латвии будет облачная погода, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой снег и поземка. Порывы восточного ветра будут достигать 9-13 метров в секунду, в Курземе - 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит -2...-7 градусов.

В Риге осадков не ожидается, между облаками может выглянуть солнце. Температура воздуха составит -4 градуса при умеренном восточном ветре. 

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в четверг утром почти на всей территории Латвии температура опустилась ниже -7 градусов, но дует холодный ветер.

Температура воздуха в 5 утра колебалась от -3,3 градуса на Колке и -3,4 градуса в Мерсрагсе до -7,3 градуса в Алуксне и Даугавпилсе, а в Руцаве в это время она составляла -9,7 градуса.

Небо преимущественно облачное, местами идет небольшой снег, ветер сдувает старый снег. Скорость восточного ветра порывами в западной и центральной частях страны достигает 11-16 метров в секунду.

В некоторых местах дороги скользкие из-за инея, льда и снежных заносов.

По мере усиления ветра качество воздуха улучшилось — во многих местах оно стало очень хорошим.

Высота снежного покрова на наблюдательных станциях колеблется от 6-7 сантиметров на Колке, в Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руиене до 23-24 сантиметров в Руцаве, Дагде и Пиедруе Краславского края.

В Риге пасмурное утро, дует восточный ветер порывами до 11 метров в секунду, температура воздуха -4 градуса. Глубина снега на наблюдательной станции в центре города составляет 12 сантиметров.

Максимальная температура воздуха в среду в зоне наблюдения LVĢMC колебалась от -2,5 градусов на Колке до -8,6 градусов в Салдусе.

Самая высокая температура в Европе 21 января составила +21 градус на северном побережье Испании. Самая низкая температура в четверг вечером составила -24 градуса в северной Норвегии и -37 градусов в России. 

Сегодня утром гололед и снегопады затрудняют движение во многих местах, сообщило Латвийское государственное дорожное предприятие.

Скользкие и заснеженные участки дорог очищаются и посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в дорожно-ремонтных работах задействовано 107 единиц техники для зимнего обслуживания.

Сложные условия движения на основных национальных дорогах наблюдаются на Таллиннской автомагистрали (A1) на участке от станции Звейниекциемс до Айнажи, Видземской автомагистрали (A2) на участке от Виреши до Вецлайцене, Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите) (A5), Даугавпилсской автомагистрали (A6) на участке от Саулкалне до Патерниеки, Баусской автомагистрали (A7) на участке от объездной дороги Кекава до Гренкотле, Елгавской автомагистрали (A8), Лиепайской автомагистрали (A9) на участке от Риги до развязки Апшупес, Вентспилсской автомагистрали (A10) на участках от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, Резекнской автомагистрали (A12) на всем участке, российской границе (Гребнева) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) на участках от Гребневы до Рушеницы и от Шпогиса до Медуми, на объездной Даугавпилсе (А14), объездной дороге Резекне (А15) и на участке шоссе Тинужи-Кокнесе (Р80) от Тинужи до поворота Скривери.

Движение по региональным дорогам затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Цесиса, Валмиеры, Лимбажи, Валки, Даугавпилса и Балви.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, и соблюдать безопасную дистанцию.
 

Главные новости

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе (1)

Директор Музея оккупации: сотрудники ежедневно сталкиваются с эмоциональными атаками

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

