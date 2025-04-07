Биржевой шторм в Европе и Азии не тревожит Трампа

Европейские биржи, таким образом, следуют за падением на азиатских фондовых рынках. Там новая неделя началась с обрушения ключевых индексов от Шанхая до Токио и от Сиднея до Гонконга.

Нынешний шторм стал реакцией на торговые тарифы, анонсированные президентом Трампом. Сам американский лидер дал понять, что не встревожен случившимся, сравнив падение рынков с реакцией на прием "необходимого лекарства". Аскан Иреди из группы Plutos Asset Management, убежден: "Сейчас остается только одно - принять относительно быстрые контрмеры". По его словам, "нужно признание полной некомпетентности президента США". Он также пообещал следить за тем, в каких выражениях члены кабинета Трампа говорят о случившемся на биржах.

Аналитики отмечают: глобальные фондовые рынки потеряли триллионы после того, как Белый дом объявил, что вводит универсальные десятипроцентные импортные пошлины для всех стран и повышенные ставки - для отдельных.