Буфер или зона развития? Новый закон встревожил Латгалию и взбесил национал-патриотов

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 12:07

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм во втором чтении рассмотрел закон о создании противмобильной инфраструктуры, предусматривающий специальные меры обороны вдоль восточной границы. Документ определяет 30-километровую зону, где государство сможет быстро изымать земельные участки для военных нужд и строить инженерные заграждения.

Изначально речь шла о девяти самоуправлениях, однако министр обороны Андрис Спрудс предложил исключить три из них — Прейли, Резекне и Даугапилс. В списке остались шесть муниципалитетов: Алуксне, Аугшдаугава, Балви, Краслава, Лудза и Смилтене. Планируется изъять земли общей площадью до 2000 гектаров, часть которых принадлежит частным владельцам.

Мэр Даугапилса Андрей Элксниньш в эфире LTV заявил: «Нужна точная и своевременная коммуникация с обществом». Однако в аннотации правительства указано, что общественное участие в процессе не предусмотрено.

Председатель Резекненского края Гунтарс Скудра подчеркнул: «Земли для изъятия будут всего в нескольких километрах от границы. Там могут находиться склады и стратегически важные объекты, о которых общество ничего не знает».

По его словам, в Даугапилсе фактически вся территория подпадает под приграничные критерии. «Горожане волнуются: если индустриальный парк и вся инфраструктура окажутся в зоне особого режима, то сможет ли вообще идти речь о развитии?» — сказал Скудра.

Он также отметил: «Неясно, что именно нужно Национальным вооружённым силам и кто будет нести ответствененность. Похоже, министры не обсудили между собой, что и как предстоит делать».

Жители восточной Латгалии указывают на тревожные настроения в регионе. Уже закрываются школы, исчезают волостные центры, сокращаются рабочие места и инфраструктура. «Люди на границе заслуживают жить в мире и стабильности, а не только быть буферной зоной», — сказал один из участников дискуссии.

Комментатор NRA Элита Вейдемане в своей колонке иронизировала: «Ни у правительства, ни у парламента нет плана по поддержке инвестиций, сохранению рабочих мест и т. п. Зато можно превратить Даугапилс (Резекненский и Прейльский края) в буферную зону с разными типами препятствий, например, с“зубами дракона”, противотанковыми рвами и минами — много ли там работы, правда?»

Она также указала, что в приграничной полосе можно разместить склады взрывчатки и инженерных материалов для укреплений, разработать планы подрыва транспортных артерий. «А можно и ничего не делать — тогда врагу будет проще пройти прямо к рядам латвийских националистов, вооружённых «до зубов», которые мудро будут охранять Даугапилс, Резекненский и Прейльский края»,  - заключает комментатор.  

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

