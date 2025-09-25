Изначально речь шла о девяти самоуправлениях, однако министр обороны Андрис Спрудс предложил исключить три из них — Прейли, Резекне и Даугапилс. В списке остались шесть муниципалитетов: Алуксне, Аугшдаугава, Балви, Краслава, Лудза и Смилтене. Планируется изъять земли общей площадью до 2000 гектаров, часть которых принадлежит частным владельцам.

Мэр Даугапилса Андрей Элксниньш в эфире LTV заявил: «Нужна точная и своевременная коммуникация с обществом». Однако в аннотации правительства указано, что общественное участие в процессе не предусмотрено.

Председатель Резекненского края Гунтарс Скудра подчеркнул: «Земли для изъятия будут всего в нескольких километрах от границы. Там могут находиться склады и стратегически важные объекты, о которых общество ничего не знает».

По его словам, в Даугапилсе фактически вся территория подпадает под приграничные критерии. «Горожане волнуются: если индустриальный парк и вся инфраструктура окажутся в зоне особого режима, то сможет ли вообще идти речь о развитии?» — сказал Скудра.

Он также отметил: «Неясно, что именно нужно Национальным вооружённым силам и кто будет нести ответствененность. Похоже, министры не обсудили между собой, что и как предстоит делать».

Жители восточной Латгалии указывают на тревожные настроения в регионе. Уже закрываются школы, исчезают волостные центры, сокращаются рабочие места и инфраструктура. «Люди на границе заслуживают жить в мире и стабильности, а не только быть буферной зоной», — сказал один из участников дискуссии.

Комментатор NRA Элита Вейдемане в своей колонке иронизировала: «Ни у правительства, ни у парламента нет плана по поддержке инвестиций, сохранению рабочих мест и т. п. Зато можно превратить Даугапилс (Резекненский и Прейльский края) в буферную зону с разными типами препятствий, например, с“зубами дракона”, противотанковыми рвами и минами — много ли там работы, правда?»

Она также указала, что в приграничной полосе можно разместить склады взрывчатки и инженерных материалов для укреплений, разработать планы подрыва транспортных артерий. «А можно и ничего не делать — тогда врагу будет проще пройти прямо к рядам латвийских националистов, вооружённых «до зубов», которые мудро будут охранять Даугапилс, Резекненский и Прейльский края», - заключает комментатор.