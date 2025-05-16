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Будут ли засчитывать в пенсионный стаж работу в советское время: как по-новому?

«Вести» 16 мая, 2025 08:57

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Некоторые изменения в порядке начисления пенсии по старости, вступившие в силу в этом году, встревожили жителей, возраст которых приближается к пенсионному...

Размер пенсии и вообще сам факт ее назначения в первую очередь зависят от размера страхового стажа. Не хватает стажа – в таком случае жителю, у которого наступил пенсионный возраст, назначается государственное пособие социального обеспечения, а это и вовсе мизерная сумма. В 2025 году — 166 евро.

В то время как минимальная базовая пенсия по старости – 189 евро (с применением коэффициента 1,2 к размеру базовой пенсии), но это при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Поэтому важно, сколько потенциальный пенсионер перечисляет взносов обязательного социального страхования (это делает работодатель из зарплаты) в период, пока он зарабатывает страховой стаж. Чем больше накоплено средств на его личном пенсионном счете в базе Государственного агентства социального страхования (VSAA) — тем выше будет пенсия...

Как быть с советским стажем?

В Латвии пока еще достаточно много жителей, уходящих на пенсию с пенсионным стажем, который частично составляют годы работы и учебы в советское время. В 2025 году на пенсию по старости выходят родившиеся в 1960-м — и за период до 1 января 1991-го (дата, до которой считается советский стаж) они теоретически могут иметь 15 лет стажа.

Даже через 10 лет пенсионеры будут уходить на заслуженный отдых, имея несколько лет советского стажа. А как знают на своем опыте многие пенсионеры, при подсчете стажа каждый год имеет значение.

И не только для накопления минимальной пенсии, но и для расчета пенсии тем, у кого полный стаж и более. По новому закону за каждый год стажа сверх 20 лет пенсия увеличивается на 2% от базового размера. Поэтому с приближением пенсионного возраста латвийцы поднимают свои архивы и скрупулезно подсчитывают годы трудового и страхового стажа и аналогичные им годы учебы, службы в армии, ухода за ребенком. Тут каждый месяц идет в плюс.

Пока на пенсию уходили латвийцы, у которых бОльшая часть или половина пенсионного стажа – советские и послесоветские годы: это до 1 января 1996 года, когда пошел новый подсчет страхового стажа и размера пенсий – по числу лет и размеру выплат взносов социального страхования. А позже была создана единая база социального страхования..

Минус 1990-е

Многие еще помнят страшные 1990-е, когда не было работы, когда было непонятно, будет ли пенсия в принципе или новая власть примет другие законы в сфере социальной защиты, и что будет завтра. У многих целое десятилетие выпало из страховой биографии, так как многочисленные цеха, фирмы и фирмочки работали, не выплачивая налоги за работников.

В редакции немало писем читателей, в которых они рассказывают, как работали в том или ином месте годами, а потом при увольнении получали чистую трудовую или (впоследствии) налоговую книжку.

- Работал на разных стройках с 1994 по 1999 год, зарабатывал по тем временам хорошо, но нас не оформляли, хотя на бумаге мы договор подписывали. И никто тогда не посоветовал, что можно самим вносить эти социальные взносы, - рассказал читатель Анатолий ГАВРИЛОВ. – 10 лет назад вышел на пенсию – практически у меня был только советский стаж да 7 лет в 2000-е, когда работал охранником в магазине, официально...

Эти неучтенные годы являются причиной того, что многие получают мизерные пенсии, хотя по факту их стаж намного больше официального, а значит, могла бы быть и пенсия побольше.

Часто случалось, что эти неоформленные годы приходились на период нового пенсионного порядка. Так, при подсчете размера пенсии большую роль играл стаж за 1996, 1997 и 1998 годы, что значительно поднимало размер пенсии. А у тех, у кого они выпали из стажа по той или иной причине, размер пенсий заметно меньше...

Работаем, пока можем

Вот сегодня и наблюдается в Латвии высокий процент работающих пенсионеров, которые и после 70 лет стараются не потерять работу. По большей части — не от сильной любви к труду на хозяина, а по причине ничтожного размера пенсий.

Половина пенсионеров получают пенсии менее 500 евро, а 43% - до 1 000 евро. Можно сказать, что подавляющее большинство латвийских пенсионеров имеют пенсии ниже минимальной заработной платы.

По данным Евростата, в Латвии работают 44,2% пенсионеров. Так что о заслуженном отдыхе можно только мечтать...

Новый повод волноваться?

И вот в новом году появились поправки к пенсионному законодательству, которые встревожили тех, кто при выходе на пенсию имеет десяток и более лет советского стажа. Уточним, что с 1 января пенсионный возраст утвердился на планке 65 лет для мужчин и женщин, а страховой стаж поднялся до 20 лет.

«Объясните, пожалуйста, действительно ли сейчас советский стаж будут засчитывать только в том количестве, сколько лет стажа накопилось при независимой Латвии? Слышали, что приняты такие правила: дескать, чтобы не выплачивать латвийскую пенсию тем, кто не работал на благо Латвии, - написал Олег БЕЛЯЕВ из Даугавпилса. - Но мы же работали...»

Как сообщил Олег, после окончания школы он служил на Северном флоте в Мурманске, в России, работал на заводе «Автоэлектроприбор» в Риге, с 2001 по 2005 год работал в РФ, последние годы – в Латвии. Но полностью 20 лет работы в независимой Латвии у него не получается без советского стажа.

И таких тревожных сигналов немало. Не каждому по разным причинам удалось в новые времена устроиться и получать соответствующую зарплату.

Дело в том, что в законе «О государственных пенсиях» появилось новое положение. С 1 января 2025 года меняются условия определения страхового стажа для лиц, имевших до 31 декабря 1990-го периоды работы и приравненные к ним периоды в бывших республиках СССР: Армении, Азербайджане, Грузии, Туркменистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане или Узбекистане.

До 31 декабря 1990 года:

- для граждан Латвии – периоды работы и приравненные к ней периоды;

- для иностранцев и неграждан Латвии – периоды обучения, приравненные к работе, будут учитываться только в том случае, если накопленный страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет...

Если нет договоров

Не одного Олега встревожил посыл: «Для тех, кто работал в бывших республиках СССР». Действительно, такая новость оптимизма не придает. Что означает новая норма? Для того чтобы добиться ясности в таком важном вопросе, мы обратились в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

- Изменения, вступившие в силу с 1 января 2025 года, распространяются на периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные до 31 декабря 1990 года на территории бывшего СССР, за исключением тех стран, к которым применяются Регула № 883/2004 или международные договоры, утвержденные Сеймом, - уточняет старший эксперт отдела методического управления пенсионным обеспечением VSAA Санита ЛЕТАПУРА.

Данные изменения распространяются на страховые периоды, накопленные в таких странах, как Армения, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

В свою очередь, между Латвией и Россией заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве в области социального обеспечения, вступившее в силу 19 января 2011 года. Страховой стаж, накопленный на территории России до 31 декабря 1990 года, оценивается в соответствии с условиями данного соглашения.

Таким образом, изменения, действующие в отношении периодов работы и приравненных к ним периодов до 31 декабря 1990 года, не распространяются на периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории России.

Если человек работал в Латвии и России до 1991 года и с 2000 по 2005 год — в Латвии, то периоды, накопленные в России, будут оцениваться в соответствии с условиями договора, а требование о наличии не менее 20 лет страхового стажа в Латвии после 1 января 1996 года на периоды в России не распространяется.

Аналогично у Латвии заключены договоры о пенсионном стаже с Литвой и Эстонией, Беларусью, Украиной и Молдовой...

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