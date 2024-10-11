Будет ли в Латвии обязательное образование?

Сейчас в Латвии обязательно получение основного образования. Однако, по данным Центрального статистического управления, в 2022 году в Латвии было более 42 тыс. человек без основного образования. Больше всего людей без основного образования в возрастной группе от 15 до 19 лет, а это позволяет надеяться, что образование все же будет продолжено, однако несколько тысяч таких людей находилось и в других возрастных группах. То, что навязать образование невозможно, осознают и в министерстве, именно поэтому в спешке новые требования установлены не будут.

Вместо того, чтобы вводить еще одно декларативное требование, следует обратиться к причинам, по которым часть молодых людей не стремится получать образование и профессиональную квалификацию более высокого уровня, что открыло бы им более широкие возможности на рынке труда. Когда несколько лет назад в Латвии началась реализация финансируемого Евросоюзом проекта "Бутон" по предотвращению риска преждевременного ухода молодежи из школы, МОН уже обобщило причины, по которым молодые люди не получают образование. Их было около 20. Например, преждевременно школу покидают подростки, которые часто болеют, имеют неоправданные прогулы по учебе, которых родители недостаточно поддерживают и которым трудно добираться до школы. В рамках проекта таким молодым людям как в общеобразовательных школах, так и в профессиональных учебных заведениях оказывалась поддержка, например, дополнительные консультации учителей и психологов и даже материальная поддержка, чтобы школу все-таки можно было закончить.