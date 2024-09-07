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«Будь мужчиной!» Российский актер обрушился на Иварса Калниньша (4)

Neatkarīgā Rīta Avīze 7 сентября, 2024 07:16

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Латвийский актер Ивар Калниньш, хотя и снимался в советских и российских фильмах, после войны в Украине сразу занял четкую позицию, заявив, что не вернется в Россию. Он произнес несколько фраз, которые совсем не понравились российскому актеру Сергею Селину, пишет "Неткарига".

В 2022 году Ивар Калниньш выразил убеждение, что Россия не сможет оккупировать Украину и выиграть войну. Он отметил, что уровень лжи, которая льется из уст пропагандистских СМИ и официальных лиц, загрязнил весь мир.

В 2023 году актер уже не в первый раз заявил, что больше никогда не поедет в Россию, даже после окончания полномасштабной войны в Украине.

В прошлом году Калниньш, получив упрек от своих российских коллег, также заявил, что не считает себя в долгу перед ними:

"Мне говорят, что ты за все должен Советскому Союзу, советскому правительству. Я отвечаю: «Это вы мне должны, кто кому должен?». Они заработали миллионы, а нам дали копейки. Мы согласились на это, потому что мы творческие люди, мы можем работать бесплатно, но для слепых, а не для мошенников», - сказал тогда актер.

Он добавил: «Да, я много снимался в советских и российских фильмах, но сейчас я выбросил это из головы и забыл об этом. Есть другой мир, который интересует меня больше, и это все. Эти российские имперские привычки смешны в XXI веке. Нынешний российский режим рухнет, как карточный домик».

Сергей Селин, актер и звезда фильма «Улица разбитых фонарей», известный своей пропутинской позицией, недавно отреагировал на это. В 2004 году он снялся вместе с Иваром в российском телесериале «Опера». Теперь Селин решил напомнить Калниньшу о прошлом:

"Ты меня помншь, мы работали над одним фильмом, знаешь, давай вести себя по-мужски: вы были, мягко говоря, несправедливы, когда говорили, что вам платят копейки. Ваше актерское мастерство, ваш талант были очевидны в Советском Союзе, и вас никогда не смущали гонорары, а сейчас почему-то смущают».

Селин утверждает, что когда кино в Латвии «умерло» с распадом СССР, «помогли русские коллеги, поэтому Калниньш принимал участие во многих российских фильмах и передачах».

«Помнишь, Ивар, когда у тебя не было работы в Латвии, ты приехал в Россию, играл в кино, играл в театре. Ивар, будь мужчиной!"

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Комментарии (4) 1 реакций
Комментарии (4) 1 реакций
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