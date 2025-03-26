Брюссель просит граждан ЕС собрать» тревожный чемоданчик»: что в нем?

Брюссель требует от каждой страны-члена ЕС составить список предметов "аварийного комплекта средств выживания" для своих жителей, рассчитанный на трое суток. Это один из пунктов Preparedness Union Strategy - стратегии готовности Евросоюза к возможным кризисам.

Также она предусматривает увеличение запасов предметов первой необходимости и укрепление военно-гражданского сотрудничества.

Стратегия, представленная в среду Европейской комиссией, включает в себя перечень из 30 конкретных действий, которые должны предпринять страны-члены ЕС, чтобы повысить свою готовность к разного рода ЧС - от стихийных бедствий и промышленных аварий до кибератак и военных конфликтов.

"Мы в Евросоюзе должны думать иначе, думать шире, потому что угрозы множатся и становятся более масштабными", - пояснила журналистам Хаджа Лахбиб, комиссар по вопросам гуманитарной помощи и антикризисного управления.

Роксана Мынзату, зампредседателя Еврокомиссии, добавила, что, к счастью, блоку не приходится начинать с нуля.

"Пандемия COVID показала, что совместные действия, солидарность и координация в рамках Европейского союза имеют абсолютную важность. Это то, что делает нашу работу эффективнее, делает нас сильнее", - сказала она.

Подготовить население

Один из ключевых пунктов стратегии - повышение готовности населения. Комиссия призывает государства блока позаботиться о том, чтобы у граждан был аварийный комплект и запасы продовольствия на 72 часа, в случае, если они окажутся в изоляции.

В некоторых странах-членах ЕС уже выработаны рекомендации. Франция, например, требует, чтобы в такой набор для выживания входили еда, вода, лекарства, портативное радио, фонарик, батарейки, зарядные устройства, наличные деньги, копии важных документов, включая медицинские рецепты, запасные ключи, тёплая одежда и некоторые инструменты, например, хозяйственный нож.

Еврокомиссия хочет, чтобы "у всех стран, на разных уровнях было, если можно так выразиться, руководство, - чтобы они знали, как действовать, когда взвоют сирены", - прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Уровень готовности в Союзе, в разных странах-членах очень разный. И сама готовность в них понимается по-разному", - добавил наш собеседник.

Увеличить резервы и запасы

Кроме того, странам предписано увеличить резерв необходимых техсредств, материалов, препаратов (в том числе медицинских, таких как вакцины и лекарства), критически важного сырья для поддержания промышленного производства стратегического и энергетического оборудования.

Стратегия направлена на то, чтобы "свести всё это воедино, проанализировать логистику, опыт разных стран, перенять друг у друга полезное", - сказал другой высокопоставленный чиновник ЕС, также говоривший на условиях анонимности.

Это может повлечь за собой создание резервов на уровне Евросоюза в дополнение к уже существующим, - появившимся благодаря Механизму гражданской защиты RescEU. Но "некоторые из них могут быть национальными, некоторые - виртуальными, по сути, сделками с частным сектором, некоторые - физическими".

"Нужно определить, какова наилучшая из возможных конфигураций, которая гарантировала бы, что общество сможет выполнять жизненно важные функции при любых обстоятельствах", - добавил чиновник.

Устранить "слепые зоны"

Улучшить координацию между гражданскими и военными структурами в случае кризиса - ещё одна приоритетная задача. Комиссия анонсировала разработку программы повышения военно-гражданской готовности с чётким распределением ролей и обязанностей, и призвала к проведению регулярных учений.

"К сожалению, по реальной жизни мы видим, к каким угрозам следует готовиться", - сказал один из чиновников, процитированных выше, приведя в пример диверсии, акты саботажа, кампании дезинформации и кибератаки.

Чётко определять функции гражданских и военных органов уже начали, добавил чиновник, напомнив об инцидентах с повреждёнными кабелями в Балтийском море.

"Сейчас мы выясняем, какие есть недочёты в плане реагирования, и где находятся "слепые зоны", где повысить эффективность, где - скорость, а где - предпринять что-то ещё", - добавил он.

Часть задач будет выполнять новый европейский Центр координации в кризисных ситуациях. Помогут ему в этом эксперты, которые работают над докладом "Оценка рисков и угроз". Первый должен быть опубликован в конце 2026 года.

Отвечая на вопрос о том, почему исполнительному органу ЕС требуется больше года на подготовку доклада, один из чиновников ответил, что процесс этот "сложный", каждая страна предоставляет данные отдельно, к тому же разные аналитические отчёты, по его словам, публикуются в разные скроки.

"Чтобы свести всё воедино, проанализировать и подготовить полезный документ с наглядными результатами, необходимо время. Вот почему мы не хотели бы делать это в течение нескольких недель, потому что есть риск, что что-то будет упущено (...) и некоторые элементы и данные не будут учтены", - сказали они.