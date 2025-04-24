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Британская The Telegraph выпустила рекламный баннер: «Слышали что-нибудь о Риге, Таллине или Вильнюсе?». ФОТО

Редакция PRESS 24 апреля, 2025 12:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ежедневная Британская газета The Telegraph выпустила рекламный баннер с надписью: "Слышали что-нибудь о Риге, Таллине или Вильнюсе? Если бросим Киев — услышите".

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Таким образом издание обратилось к обществу с призывом продолжать поддерживать Украину, иначе похожая судьба может грозить трем балтийским государствам. 

Тираж печатной версии газеты превышает 634,1 тысячи экземпляров в день.

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Россию можно принудить только силой: глава МИД Латвии о мире с «кремлевским мясником»

Важно 18:29

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Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

Нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, заявила в четверг министр иностранных дел Байба Браже на встрече с предпринимателями.

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«Вы это серьёзно!?» Представленная Рижской думой карта бомбоубежищ вызвала шквал возмущения

Мнения 18:26

Мнения 0 комментариев

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

В настоящее время в Риге около 450 000 человек не имеют доступа к убежищам, сообщил руководитель Департамента гражданской защиты и оперативной информации Гинт Рейнсонс на заседании комитета Рижской думы по безопасности, пишет "Неаткарига".

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Держи вора! В подземном переходе возле Рижского вокзала снова орудуют карманники

Важно 18:23

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Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

Арестованы двое мужчин, предположительно причастных к нескольким карманным кражам и попыткам краж возле подземного перехода у Рижского центрального вокзала.

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Шоу «кремлевского мясника» 9 мая к нам не относится: Браже

Латышские СМИ 18:21

Латышские СМИ 0 комментариев

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, предположила министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3. Министр заявила, что Россия попытается создать впечатление, что она пользуется международной поддержкой. Она признала, что другие страны также примут участие в этом мероприятии, чтобы обеспечить «своего рода демонстрацию условных связей», сообщает LA.LV.

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Услуги по упрощённой схеме: как российские туристы попадают в Ригу?

Важно 18:16

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Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

Несмотря на то, что Латвия, Литва и Эстония с 2022 года ввели полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России, многие жители России по-прежнему находят способы путешествовать по странам Евросоюза, используя альтернативные схемы и маршруты поездок. Эта ситуация вызывает обеспокоенность в странах Балтии, которые призывают к более строгим ограничениям на всей территории Европейского Союза, пишет tv3.lv.

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Недовольство пациента отношением врачей — это нарушение прав, а не проблемы коммуникации: Валдмане

Важно 18:12

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Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

Недовольство пациента отношением врачей или тем, что состояние его здоровья, диагноз и результаты анализов не объясняются в понятной форме или вообще не объясняются - это не проблема коммуникации, как принято говорить, а нарушение прав пациента, считает руководитель Инспекции здравоохранения (ИЗ) Антра Валдмане.

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Забор остается забором: Латвия покажет павильон с «Пейзажем обороны» на Венецианской биеннале

История и культура 18:04

История и культура 0 комментариев

С экспозицией латвийского павильона под названием «Пейзаж обороны» на Венецианской архитектурной биеннале планируется показать, как формируется безопасность в пограничном ландшафте, рассказала агентству LETA архитектор и исследователь из SIA "Sampling" Лиене Якобсоне.

С экспозицией латвийского павильона под названием «Пейзаж обороны» на Венецианской архитектурной биеннале планируется показать, как формируется безопасность в пограничном ландшафте, рассказала агентству LETA архитектор и исследователь из SIA "Sampling" Лиене Якобсоне.

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