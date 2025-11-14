Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 19:15

Мир

Высокий пост не является гарантией высоких моральных качеств человека. Британию потряс очередной скандал. 

Высокопоставленный руководитель Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) должен быть приговорен к наказанию за изнасилование 12-летнего мальчика и совращение других детей

По матеприалам суда, высокопоставленный босс NHS изнасиловал юного мальчика и совершил сексуальное насилие над пятью другими детьми, используя фейковые аккаунты в Snapchat под вымышленными именами для совращения девочек.

Педофил Пол Липскомб должен быть приговорен к наказанию в Королевском суде Лестера во вторник после того, как на предыдущем слушании он признал свою вину в этих отвратительных преступлениях, жертвой которых стал в том числе 12-летний мальчик.

Ранее 51-летний подсудимый признал себя виновным по 34 преступлениям, включая два пункта обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном нападении и 21 преступление, связанное с сексуальными действиями с ребенком, в отношении шести жертв в возрасте от 12 до 15 лет.

Липскомб, 51 год, из Ротли, Лестершир, женат, является экспертом по программному обеспечению. Он также признал себя виновным в изготовлении непристойных изображений детей, их распространении, а также в склонении или подстрекательстве к сексуальным действиям.

В понедельник прокурор Фрида Хуссейн (Frida Hussain KC) сообщила судье Киту Рейнору (Keith Raynor), что Липскомб был арестован по подозрению в похищении пропавшей девочки, когда офицеры остановили его автомобиль Tesla возле KFC в апреле прошлого года. Г-жа Хуссейн сообщила суду, что девочка пропала из своего дома в другом районе страны поздно ночью и была подобрана Липскомбом неподалеку, после чего он отвез ее в отель.

Суду сообщили, что 15-летней девочке хищник затем дал «сценарий» и приказал позвонить в 999 и ложно заявить, что она подвергается насилию со стороны других лиц и хочет уйти из дома, потому что она «несчастна». Липскомб также проинструктировал девочку сказать полиции, что она будет жить у друга.

Прокурор Хуссейн объяснила: «Его предупредили [об ответственности], и, когда его предупредили, он сказал: "Я никого не похищал, я точно знаю, где она". Затем он сообщил офицерам, где ее можно найти».

Липскомб, который, как стало известно суду, работал с Фондом Университетских больниц Ковентри и Уорикшира NHS Trust в качестве директора, занимающегося улучшением времени ожидания пациентов, пытался «продвинуть сценарий» о том, что девочка находится в опасности у себя дома.

Офицеры, ведущие расследование, нашли жертву в арендованном помещении

Последующие обыски в отеле, в машине Липскомба и у него дома обнаружили доказательства того, что девушка подверглась сексуальному насилию; были найдены такие предметы, как его телефон, мягкие игрушки, удерживающие приспособления, открытая бутылка водки и еще один мобильный телефон, с которого были стерты все данные.

После того, как телефон педофила был изъят офицерами, им «стало совершенно очевидно», что жертв было больше, и было начато расследование.

 Липскомб, который предстал на скамье подсудимых в сером костюме и полосатом галстуке, не дал никаких комментариев в ходе первоначальных допросов в полиции, а затем отказался разговаривать с полицией, находясь в тюрьме под стражей.

Среди профилей Липскомба в социальных сетях и в интернете, включая как минимум два аккаунта в Snapchat, был один, в котором он заявлял, что является отмеченным наградами экспертом и ключевым докладчиком.

Слушание по вынесению приговора продолжается.

 

Мерц: «Молодые украинцы нужны дома, а не в Германии»

Важно

0 комментариев

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Фридрих Мерц призвал Киев ограничить выезд молодых мужчин в Германию. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер заявил, что Украина нуждается в своих гражданах на службе, а не за границей. Как сообщает Deutsche Welle, предложение Мерца поддержали в ХДС/ХСС, но вызвало споры внутри коалиции.

Памятник Свободы в Риге снова застрахован к празднику

Новости Латвии

0 комментариев

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Главный символ Латвии вновь под надёжной защитой — страховой полис Памятнику Свободы в Риге в 22-й раз подряд подарила компания BTA. Общая сумма страхового покрытия составляет 1,5 миллиона евро, сообщает LSM+.

Airbus в цветах флага станет частью парада ко Дню независимости

Новости Латвии

0 комментариев

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

В честь 107-й годовщины провозглашения независимости Латвии авиакомпания airBaltic вновь примет участие в праздничном параде. Во вторник, 18 ноября, над Даугавой и набережной 11 Ноября пролетит Airbus A220-300, окрашенный в цвета латвийского флага.

Почему взгляд собаки делает людей счастливее? Учёные выяснили и это

Животные

0 комментариев

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

Если у тебя есть собака, то ты точно знаешь это чувство: она смотрит тебе в глаза, хвост тихонько машет, и по телу растекается тепло.
Оказывается, это не поэзия — это химия.

LIZDA отвергла план Минобразования по росту зарплат педагогов

Новости Латвии

0 комментариев

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Министерство образования и науки Латвии предложило привязать рост зарплат учителей к размеру минимальной месячной оплаты труда и утверждать ежегодное повышение в процессе формирования бюджета. Новая схема предусматривает, что дополнительные средства педагоги будут получать не с 1 января, как сейчас, а с 1 сентября каждого года.

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир

0 комментариев

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

