Британия в шоке! Глава регионального траста Национальной службы здравоохранения — матёрый педофил

Высокопоставленный руководитель Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) должен быть приговорен к наказанию за изнасилование 12-летнего мальчика и совращение других детей

По матеприалам суда, высокопоставленный босс NHS изнасиловал юного мальчика и совершил сексуальное насилие над пятью другими детьми, используя фейковые аккаунты в Snapchat под вымышленными именами для совращения девочек.

Педофил Пол Липскомб должен быть приговорен к наказанию в Королевском суде Лестера во вторник после того, как на предыдущем слушании он признал свою вину в этих отвратительных преступлениях, жертвой которых стал в том числе 12-летний мальчик.

Ранее 51-летний подсудимый признал себя виновным по 34 преступлениям, включая два пункта обвинения в изнасиловании, три — в сексуальном нападении и 21 преступление, связанное с сексуальными действиями с ребенком, в отношении шести жертв в возрасте от 12 до 15 лет.

Липскомб, 51 год, из Ротли, Лестершир, женат, является экспертом по программному обеспечению. Он также признал себя виновным в изготовлении непристойных изображений детей, их распространении, а также в склонении или подстрекательстве к сексуальным действиям.

В понедельник прокурор Фрида Хуссейн (Frida Hussain KC) сообщила судье Киту Рейнору (Keith Raynor), что Липскомб был арестован по подозрению в похищении пропавшей девочки, когда офицеры остановили его автомобиль Tesla возле KFC в апреле прошлого года. Г-жа Хуссейн сообщила суду, что девочка пропала из своего дома в другом районе страны поздно ночью и была подобрана Липскомбом неподалеку, после чего он отвез ее в отель.

Суду сообщили, что 15-летней девочке хищник затем дал «сценарий» и приказал позвонить в 999 и ложно заявить, что она подвергается насилию со стороны других лиц и хочет уйти из дома, потому что она «несчастна». Липскомб также проинструктировал девочку сказать полиции, что она будет жить у друга.

Прокурор Хуссейн объяснила: «Его предупредили [об ответственности], и, когда его предупредили, он сказал: "Я никого не похищал, я точно знаю, где она". Затем он сообщил офицерам, где ее можно найти».

Липскомб, который, как стало известно суду, работал с Фондом Университетских больниц Ковентри и Уорикшира NHS Trust в качестве директора, занимающегося улучшением времени ожидания пациентов, пытался «продвинуть сценарий» о том, что девочка находится в опасности у себя дома.

Офицеры, ведущие расследование, нашли жертву в арендованном помещении

Последующие обыски в отеле, в машине Липскомба и у него дома обнаружили доказательства того, что девушка подверглась сексуальному насилию; были найдены такие предметы, как его телефон, мягкие игрушки, удерживающие приспособления, открытая бутылка водки и еще один мобильный телефон, с которого были стерты все данные.

После того, как телефон педофила был изъят офицерами, им «стало совершенно очевидно», что жертв было больше, и было начато расследование.

Липскомб, который предстал на скамье подсудимых в сером костюме и полосатом галстуке, не дал никаких комментариев в ходе первоначальных допросов в полиции, а затем отказался разговаривать с полицией, находясь в тюрьме под стражей.

Среди профилей Липскомба в социальных сетях и в интернете, включая как минимум два аккаунта в Snapchat, был один, в котором он заявлял, что является отмеченным наградами экспертом и ключевым докладчиком.

Слушание по вынесению приговора продолжается.