Британия отказала Канье Уэсту во въезде из-за антисемитских взглядов

© Deutsche Welle 8 апреля, 2026 10:07

Мир 0 комментариев

Американскому рэперу Канье Уэсту, также известному как Йе (Ye), правительство Великобритании отказало во въезде в страну. В результате отменен запланированный на июль лондонский фестиваль Wireless с его участием в качестве хедлайнера. Об этом организаторы фестиваля сообщили во вторник, 7 апреля. В последние годы Канье Уэст подвергался резкой критике за череду антисемитских, расистских и пронацистских высказываний.

"Антисемитизм во всех его проявлениях отвратителен, и мы осознаем, что эти вопросы имели реальное и личное воздействие", - говорится в заявлении организаторов фестиваля по поводу его отмены.

Ранее компании Pepsi, Rockstar Energy и Diageo отказались спонсировать фестиваль Wireless, после того как фирма-организатор Festival Republic пригласила Йе стать хедлайнером.

Стармер: Мы поддерживаем еврейскую общину

В МВД Великобритании рассказали, что 6 апреля артист подал заявку на въезд через систему электронного разрешения (Electronic Travel Authorisation). Решение отказать рэперу во въезде связано с тем, что "его присутствие не будет служить общественному благу", объяснили в ведомстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил, что недопуск Уэста связан с его антисемитизмом: "Канье Уэста вообще не следовало приглашать выступать хедлайнером на Wireless. Наше правительство твердо поддерживает еврейскую общину, и мы не остановимся в нашей борьбе с ядом антисемитизма и его искоренением. Мы всегда будем предпринимать необходимые шаги для защиты общества и отстаивания наших ценностей".

Сам Уэст, комментируя ситуацию, выразил надежду, что ему "дадут возможность вступить в диалог с еврейской диаспорой в Соединенном Королевстве". "Я знаю, что одних слов недостаточно. Мне нужно будет продемонстрировать перемены своими действиями. Если вы открыты для этого, я готов", - заявил он.

В прошлом году Уэст, неоднократно хваливший Адольфа Гитлера, выпустил песню под названием "Хайль Гитлер" и выставил на своем сайте футболку со свастикой на продажу. В январе рэпер опубликовал публичное извинение, объяснив свое поведение психическим заболеванием. Компания-организатор фестиваля Festival Republic заявила, что поддерживает артиста, и призвала к "прощению".

 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию
Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Уже и латышский выучили: мошенники — теперь и в интернет-магазинах!

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

Марафон контроля скорости проводит ЕС на этой неделе: что будет?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Хочу взять в долг у друга крупную сумму: как по правилам?

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

Последствия штормов: океан поглощает португальские пляжи

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

Нужно ли платить налог при продаже сельскохозяйственной земли?

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

