Британия отказала Канье Уэсту во въезде из-за антисемитских взглядов

"Антисемитизм во всех его проявлениях отвратителен, и мы осознаем, что эти вопросы имели реальное и личное воздействие", - говорится в заявлении организаторов фестиваля по поводу его отмены.

Ранее компании Pepsi, Rockstar Energy и Diageo отказались спонсировать фестиваль Wireless, после того как фирма-организатор Festival Republic пригласила Йе стать хедлайнером.

Стармер: Мы поддерживаем еврейскую общину

В МВД Великобритании рассказали, что 6 апреля артист подал заявку на въезд через систему электронного разрешения (Electronic Travel Authorisation). Решение отказать рэперу во въезде связано с тем, что "его присутствие не будет служить общественному благу", объяснили в ведомстве.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прямо заявил, что недопуск Уэста связан с его антисемитизмом: "Канье Уэста вообще не следовало приглашать выступать хедлайнером на Wireless. Наше правительство твердо поддерживает еврейскую общину, и мы не остановимся в нашей борьбе с ядом антисемитизма и его искоренением. Мы всегда будем предпринимать необходимые шаги для защиты общества и отстаивания наших ценностей".

Сам Уэст, комментируя ситуацию, выразил надежду, что ему "дадут возможность вступить в диалог с еврейской диаспорой в Соединенном Королевстве". "Я знаю, что одних слов недостаточно. Мне нужно будет продемонстрировать перемены своими действиями. Если вы открыты для этого, я готов", - заявил он.

В прошлом году Уэст, неоднократно хваливший Адольфа Гитлера, выпустил песню под названием "Хайль Гитлер" и выставил на своем сайте футболку со свастикой на продажу. В январе рэпер опубликовал публичное извинение, объяснив свое поведение психическим заболеванием. Компания-организатор фестиваля Festival Republic заявила, что поддерживает артиста, и призвала к "прощению".