Бришкенс: я не собираюсь прятаться от непопулярных истин

После встречи с оппозиционным "Объединенным списком" (ОС), представители которого сообщили, что обратятся в прокуратуру, Бришкенс заявил журналистам, что ему нечего скрывать от депутатов.

"Я не из тех политиков, которые боятся непопулярных решений. Нет сомнений, что при сложной, тяжелой коммуникации всегда можно сделать лучше, поэтому сейчас я делаю все возможное, чтобы разъяснить эти процессы СМИ, политикам и общественности в целом", - сказал министр.

Министр также заявил, что те нерешенные вопросы, которые он и его команда сейчас пытаются решить, возникли не во время его руководства отраслью.

"Я буду продолжать активно коммуницировать и не собираюсь прятаться от непопулярных истин", - сказал Бришкенс.

Как сообщалось, президент заявил, что коммуникация министра сообщения по ситуации с "airBaltic" была "абсолютно провальной".

"То, что следовало объяснить в пятницу вечером, объяснили вчера. У общества есть совершенно законные вопросы, ведь туда были вложены деньги налогоплательщиков", - сказал Ринкевич.

Президент добавил, что министр сообщения как ответственный за отрасль обязан не только предлагать правительству решения, но и своевременно, понятно и аргументированно объяснять их обществу.

В свою очередь депутаты оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) после встречи с министром заявили, что обратятся в прокуратуру, так как последние решения правительства в отношении "airBaltic" вызвали серьезную обеспокоенность по поводу возврата сотен миллионов евро налогоплательщиков, соблюдения принципов хорошего управления и будущего компании.

Как сообщил журналистам после встречи с министром председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс, фракция получила от министра ряд ответов на важные вопросы.

"Мы получили информацию о том, что вначале в Кабинет министров была подана версия, которая не предусматривала столь резкого уменьшения капитала компании и возможную потерю денег налогоплательщиков", - сказал Таварс, добавив, что после согласования с другими министерствами было принято другое решение.

"У нас обязательно будут вопросы к премьер-министру", - подчеркнул он.

В ходе встречи представители ОС не получили четкого ответа на вопрос о том, будут ли и в каком объеме возвращены вложенные налогоплательщиками в "airBaltic" средства. Как указал Таварс, на это необходимо обратить внимание генерального прокурора.

На вопрос о том, планирует ли ОС требовать отставки министра сообщения, Таварс ответил, что "сегодня вопрос не в отставке, а в деньгах налогоплательщиков".

Не получив ответов о возврате средств, ОС обратится в прокуратуру для проверки законности решений по уменьшению капитала авиакомпании. Также ОС готовит проект, чтобы приостановить выполнение постановления правительства до получения четких ответов о судьбе вложенных в компанию средств.

Как сообщалось, 30 августа правительство на закрытом заседании постановило, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO) акций "airBaltic" основной капитал авиакомпании будет уменьшен на 571,293 млн евро. После сокращения капитал "airBaltic" составит 25,179 млн евро.

Как во вторник на пресс-конференции сообщил председатель совета авиакомпании Клавс Васкс, сумма, на которую будет уменьшен основной капитал "airBaltic", выглядит большой, но это не изменит стоимости компании. В ходе IPO для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане "airBaltic", планируется привлечь до 300 млн евро.

Финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев пояснил, что уменьшение основного капитала - математический процесс, когда акции четырех категорий с разной номинальной стоимостью приравниваются к наименьшей номинальной стоимости, то есть к 10 центам. Он подчеркнул, что это не изменит процентную долю акционеров в капитале компании.

"Если бы номинальная стоимость акций была приравнена к более высокой цене, то изменилось бы процентное соотношение между акционерами - государству принадлежало бы не 98%, а около 94% акций, а миноритарный акционер получил бы большую долю и право на дивиденды", - пояснил Яковлев.

Исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс отметил, что за 29 лет государство вложило в компанию 526 млн евро, которые общественность считает "деньгами налогоплательщиков", и это справедливо, но в то же время "airBaltic" заплатила государству более 400 млн евро налогов.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс также отметил, что государство получает от "airBaltic" налоги, рабочие места и налаженное авиасообщение. "Если компания успешно проведет IPO, мы ожидаем, что предприятие будет прибыльным, и государство продолжит получать косвенные выгоды и финансовую выгоду", - сказал министр.

Как указал Бришкенс, в конце августа правительство единогласно поддержало предложенный "airBaltic" план, но в то же время выдвинуло ряд важных предварительных условий, в том числе о том, что государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию, или блокирующее меньшинство, и не может финансово участвовать в IPO, а также условие о том, что важно привлечь стратегического инвестора, переговоры с которым ведутся уже несколько месяцев.

