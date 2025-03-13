Браже отреагировала на согласие Путина о перемирии в Украине

Глава МИД сделала публикацию в социальных сетях, обыграв слова Путина о «первопричинах конфликта».
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине, но перемирие должно привести к «долгосрочному миру» и «устранить коренные причины кризиса».
"«Коренными причинами» являются имперские и колониальные цели путинского режима в России», - написала она.
Комментарий министр сделала на английском языке.
The “root causes” being the imperial and colonial aims of Putin’s regime in Russia. https://t.co/YLBv0lzlek— Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 13, 2025