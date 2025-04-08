Нередко бывает так: товар дешевый, качество – соответственное. А тут качество оказалось отменное – вкусная гречка. Но почему крупа по такой цене – исключение? При этом продукт ходовой: согласно опросам, гречка - вторая по популярности крупа в Латвии после геркулеса: так любят у нас гречневую кашу.

В Советском Союзе гречка была дефицитом – ее распределяли по продовольственным заказам через предприятия, больные диабетом приобретали в специальных магазинах. Казалось бы, при капитализме дефицита быть не должно. Ан нет. Гречка не раз исчезала с латвийских полок, последний раз - с началом приснопамятной эпидемии коронавируса.

Поставщики потирали руки: на ажиотаже цены растут. То же случилось и с началом войны в Украине. Гречка начала дорожать. Чиновники уверяли, что именно война всему виной. В свою очередь заместитель председателя организации «Крестьянский Сейм» Майра ДЗЕЛЗКАЛЕЯ-БУРМИСТЕРЕ заявляла: из-за военных действий сюда не поступает гречка с Украины, из России и Белоруссии. А, мол, Латвия свои потребности не может обеспечить в полной мере. По той причине, что фермеры в основном отправляют гречку на экспорт.

- Если бы латвийская экономика была закрытой, местные крестьяне могли бы полностью обеспечить спрос, - объясняла г-жа Дзелзкалея-Бурмистере. – А пока на местном рынке дефицит, оттого и цена немаленькая. Правда, зарабатывают на подорожании гречки не крестьяне, а переработчики и магазины…

Впрочем, сейчас дефицита гречки на торговых полках не наблюдается. Ее полно, но в основном все так же дорогая...

Шкурный интерес

Производители объясняют, что на ситуацию с гречкой оказывает влияние и то, что в Латвии нет своего перерабатывающего предприятия, – таковое имеется только в соседней Литве.

Примечательно, что крупнейшее в Латвии перерабатывающее предприятие (в Добеле) собиралось покупать смежное литовское. Долго готовили документы, сделку оценивали советы по конкуренции во всех трех балтийских странах – Латвии, Эстонии, Литве. Вначале все страны дали добро, но в последний момент литовцы отозвали разрешение. Мол, создает опасность монополии рынка у латвийской стороны.

Так Латвия пока осталась без крупного перерабатывающего предприятия зерна, где работали бы и с гречкой.

Все это – лишняя иллюстрация «единства» стран Балтии, когда дело касается шкурных интересов...

Лучшая гречка – на экспорт

В Латвии гречку выращивают в Видземе и Латгалии. Много биологических хозяйств. (Кстати, эта культура относится к числу несамоопыляемых, поэтому для нее нужны насекомые. Идеально подходят пчелы. Не случайно рядом с гречишными полями можно увидеть пасеки.) При этом львиную долю лучшей гречки Латвия экспортирует.

- Здесь не хватает перерабатывающих мощностей, - подтверждает слова других своих коллег председатель правления сельскохозяйственного кооператива Daiva Арнис КИБЕРС.

Его кооператив под Руйиеной - один из крупнейших производителей гречихи в стране.

Другая причина: импортеры ценят латвийскую гречку. Потому что, по словам собеседника, уверены в ее качестве, в том, что в ней нет такого токсичного вещества, как глифосат.

- Мы в своем кооперативе договорились не использовать его, - продолжает руководитель. – Считаем, что этот гербицид травит продукты. А в Литве, к примеру, сложно найти гречку, которая росла бы без применения глифосата…

Чем опасен глифосат

Глифосат – химическое вещество, применяемое для борьбы с сорняками. В Евросоюзе не один год идут дискуссии о его запрете. По данным Всемирной организации здравоохранения, глифосат может способствовать появлению рака, влиять на работу печени, почек.

На Шри-Ланке, где данный гербицид используется сплошь и рядом, около 40% работников сельхозотрасли страдают почечной недостаточностью.

Но и в ЕС в погоне за урожаем не брезгуют глифосатом. Среди лидеров - Германия, где его применяют примерно на 40% всех сельскохозяйственных площадей!

Активно используется он и в России. Туда концентраты для производств глифосата поступают из Китая. По мнению ряда российских ученых, у этих концентратов низкое качество и высокие примеси формальдегида, который в свою очередь является канцерогенным веществом, опасным для человека...

В проигрыше – латвийский потребитель

Подведем итоги. На латвийских полках в основном латвийская и литовская гречка по высокой цене – от 3 до 4 евро за килограмм. При этом львиную долю самой лучшей местной гречки – экологической – Латвия экспортирует. В ту же Литву. Она ценится, и нашим фермерам это выгодно.

Кто-то скажет, что у нас - рынок: не хотите - не покупайте. Однако получается интересная вещь. Латвия из года в год вкладывает в сельское хозяйство миллионы евро – и собственных, и из фондов ЕС. Миллионы европейских субсидий и наших налогов можно было бы вложить, например, в социальную сферу – детсады, учреждения здравоохранения. Но нет. А в выигрыше очень небольшая группа людей: крупные фермеры, чиновники. Рядовой же городской потребитель остается с носом.

Выход очевиден: для начала сделайте рынок действительно свободным и откройте его для конкурентов. К чему это приведет - хорошо видно по торговой сети, где продается гречка из Казахстана. Цена вдвое ниже местной, качество – отличное. Только латвийский продукт при таком раскладе будут покупать немногие, и кто против такого положения вещей - понятно.

Но если у нас действительно свободный рынок, то открывайте его! И тогда цена пойдет вниз не только на гречку. А местные производители вынуждены будут или вылетать в трубу, или снижать цены.

Так, к примеру, было со сливочным маслом, цены на которое несколько лет назад в Латвии взлетели до небес. Но торговые сети подсуетились - и на полках в большом количестве появилось более дешевое масло из Польши, Германии, Италии, Франции. Следом начали опускаться цены и на местный продукт.

Впрочем, качественные продукты по значительно более низкой цене, чем здесь, есть и в России, Белоруссии, в Украине, в Казахстане, Молдавии. Так открывайте рынок для всех, если это действительно свободная конкуренция! А потребитель уже сам решит, что он будет покупать. Только он вправе решать, какая гречка, какое растительное масло, какой шоколад, конфеты или любой другой продукт лучше, а не кунги из Сейма или чиновники от министерств...

чтоб вы знали

* В Западной Европе гречку практически не едят и не выращивают. Там она считается «русской культурой». Хотя ее родина – Северная Индия. Оттуда крупа попала на территорию нынешней России. Славяне выращивали гречку еще до принятия христианства, а в Киевской Руси ее возделывали греческие монахи. Отсюда и пошло название – гречневая.

* Еще одна разновидность гречневой крупы - зеленая гречка. Она стремительно набирает популярность в здоровом питании за счет своего богатого состава. Это те же самые очищенные семена гречихи, но не подвергнутые термической обработке. По этой причине ее также именуют живой или сырой гречкой. Эти ядра остаются мягкими и сохраняют способность прорастать, поэтому она очень полезна для проращивания.

Варка или другая активная обработка зеленой гречки нецелесообразна, так как фактически обедняет состав продукта. Максимум, что можно позволить, - легкую пропарку.

Одно из хозяйств, где в Латвии получают зеленую гречку, – в Латгалии, в волости Илзескалнс. Это биологическое хозяйство, которое принадлежит супругам Алексею и Юлии. Глава хозяйства – фермер в седьмом поколении!

Илья ДИМЕНШТЕЙН