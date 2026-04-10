Брак спасает от рака? Учёные нашли неожиданную связь

Новое исследование показало: люди, которые никогда не были в браке, сталкиваются с раком значительно чаще.

Разница — не символическая.

У мужчин, которые никогда не женились, риск выше на 68%. У женщин — ещё сильнее: на 85%.

Причём эффект накапливается с возрастом — особенно заметен после 55 лет.

Учёные проанализировали данные более чем 100 миллионов человек и миллионы случаев рака за последние годы. И обнаружили, что различия касаются сразу нескольких видов заболеваний.

Например, у мужчин вне брака почти в пять раз чаще встречается один из видов онкологии, а у женщин риск некоторых форм рака увеличивается почти втрое.

В целом по ряду диагнозов — включая рак лёгких, печени и пищевода — показатели примерно вдвое выше у тех, кто не состоит в браке.

Но самое интересное — объяснение.

Речь не о «магии брака». Исследователи связывают разницу с образом жизни: люди в отношениях чаще следят за здоровьем, реже злоупотребляют алкоголем и табаком, вовремя проходят обследования и получают поддержку в лечении.

Проще говоря — за ними чаще кто-то смотрит.

При этом сами авторы подчёркивают: речь не о призыве срочно идти под венец.

Скорее — о том, что отсутствие партнёра может означать более высокий риск, о котором обычно не задумываются.

И это меняет взгляд на привычную вещь.

Потому что оказывается: иногда здоровье зависит не только от врачей и анализов — но и от того, есть ли рядом человек, который скажет «сходи проверься».