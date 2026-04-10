Брак спасает от рака? Учёные нашли неожиданную связь

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 15:16

Азбука здоровья 0 комментариев

Оказалось, семейное положение может влиять на здоровье куда сильнее, чем принято думать.

Новое исследование показало: люди, которые никогда не были в браке, сталкиваются с раком значительно чаще.

Разница — не символическая.

У мужчин, которые никогда не женились, риск выше на 68%. У женщин — ещё сильнее: на 85%.

Причём эффект накапливается с возрастом — особенно заметен после 55 лет.

Учёные проанализировали данные более чем 100 миллионов человек и миллионы случаев рака за последние годы. И обнаружили, что различия касаются сразу нескольких видов заболеваний.

Например, у мужчин вне брака почти в пять раз чаще встречается один из видов онкологии, а у женщин риск некоторых форм рака увеличивается почти втрое.

В целом по ряду диагнозов — включая рак лёгких, печени и пищевода — показатели примерно вдвое выше у тех, кто не состоит в браке.

Но самое интересное — объяснение.

Речь не о «магии брака». Исследователи связывают разницу с образом жизни: люди в отношениях чаще следят за здоровьем, реже злоупотребляют алкоголем и табаком, вовремя проходят обследования и получают поддержку в лечении.

Проще говоря — за ними чаще кто-то смотрит.

При этом сами авторы подчёркивают: речь не о призыве срочно идти под венец.

Скорее — о том, что отсутствие партнёра может означать более высокий риск, о котором обычно не задумываются.

И это меняет взгляд на привычную вещь.

Потому что оказывается: иногда здоровье зависит не только от врачей и анализов — но и от того, есть ли рядом человек, который скажет «сходи проверься».

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

-У меня есть возможность одолжить у друга 10 000 евро. Конечно, будем подписывать договор займа. Заем я должен буду вернуть через год без процентов. Не знаю, имеет ли значение – мы оба граждане Латвии. В каком случае будет считаться, что это мой доход и мне надо будет платить налог? Надо будет указывать заем в декларации?

По данным Португальского агентства по охране окружающей среды, в некоторых точках побережья океан поглотил до 20 метров пляжа. Правительство выделило на восстановление территорий 111 миллионов евро.

-У меня есть земельный участок, имеющий сельскохозяйственный статус, без застроек и леса. Выращиваю пшеницу. Это правда, что при продаже такого участка тоже есть освобождение от налога на доход? 

