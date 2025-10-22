«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

По мнению Аболиньша, этот законопроект крайне необходим как для Латвии, так и для общества в целом. Он объяснил, что операторы должны в первую очередь предлагать общественные СМИ и бесплатные каналы, затем — четыре другие программы, а после этого могут формировать порядок каналов по своему усмотрению. Однако сейчас ситуация, по его словам, абсурдна: канал TV24 находится на 127-м месте, тогда как на первых позициях — программы на русском языке.

«Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Аболиньш. Он отметил, что Латвия вкладывает значительные ресурсы в Фонд поддержки СМИ, чтобы укреплять местные медиа и телевидение.

«Это борьба за умы людей, и контент на латышском языке должен быть доступным и заметным», — пояснил глава NEPLP.

Планируется, что все латышские программы будут собраны в одном блоке. Это позволит латышам легче находить контент на государственном языке, а тем, кто ежедневно говорит на другом языке, но живёт в Латвии, будет напоминанием о том, в какой стране они находятся.

Аболиньш подчеркнул, что нынешняя ситуация, когда латвийские программы размещаются в телепакетах очень низко, является несправедливой и неприемлемой: «Латышскому языку и латышским программам должно быть возвращено их заслуженное место в информационном пространстве Латвии. Латышские программы и язык не могут быть в меньшинстве в собственной стране».

Он выразил надежду, что депутаты Сейма поддержат это предложение: «Я очень надеюсь, что депутаты всех фракций поддержат это решение, ведь речь идёт о латышском языке, латышских программах и латышском народе. Если депутаты проголосуют “за”, думаю, всё произойдёт уже в этом году».