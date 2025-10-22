Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Борьба за умы людей!» Аболиньш указывает место для программ на русском языке

Редакция PRESS 22 октября, 2025 18:31

Важно 0 комментариев

Законопроект о порядке размещения телевизионных каналов предусматривает приоритет для контента на государственном языке. Комментарий по этому поводу в передаче TV24 «Dienas personība» («Личность дня») дал председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

По мнению Аболиньша, этот законопроект крайне необходим как для Латвии, так и для общества в целом. Он объяснил, что операторы должны в первую очередь предлагать общественные СМИ и бесплатные каналы, затем — четыре другие программы, а после этого могут формировать порядок каналов по своему усмотрению. Однако сейчас ситуация, по его словам, абсурдна: канал TV24 находится на 127-м месте, тогда как на первых позициях — программы на русском языке.

«Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Аболиньш. Он отметил, что Латвия вкладывает значительные ресурсы в Фонд поддержки СМИ, чтобы укреплять местные медиа и телевидение.

«Это борьба за умы людей, и контент на латышском языке должен быть доступным и заметным», — пояснил глава NEPLP.

Планируется, что все латышские программы будут собраны в одном блоке. Это позволит латышам легче находить контент на государственном языке, а тем, кто ежедневно говорит на другом языке, но живёт в Латвии, будет напоминанием о том, в какой стране они находятся.

Аболиньш подчеркнул, что нынешняя ситуация, когда латвийские программы размещаются в телепакетах очень низко, является несправедливой и неприемлемой: «Латышскому языку и латышским программам должно быть возвращено их заслуженное место в информационном пространстве Латвии. Латышские программы и язык не могут быть в меньшинстве в собственной стране».

Он выразил надежду, что депутаты Сейма поддержат это предложение: «Я очень надеюсь, что депутаты всех фракций поддержат это решение, ведь речь идёт о латышском языке, латышских программах и латышском народе. Если депутаты проголосуют “за”, думаю, всё произойдёт уже в этом году».

Утратила доверие: литовский министр обороны освобождена от должности

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

Президент Гитанас Науседа освободил Довиле Шакалене от должности министра обороны, сообщил Президентский дворец в среду.

«Семь вооруженных человек поднимают шум чуть ли не до уровня НАТО»: командующий НВС

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Преимущество России как нападающей стороны в том, что она может легко организовывать небольшие диверсии, которые Западу трудно предвидеть, заявил в интервью агентству ЛЕТА командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс.

Как Раймонд Паулс восстанавливается после проблем со здоровьем (ВИДЕО)

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Как сообщал недавно press.lv, два концерта — «Мужчины в расцвете сил» и «Шекспир. Сонеты. Паулс | Бусулис | Кейшс», на которых публика ожидала выступления маэстро Раймонда Паулса, были неожиданно перенесены. Поклонники выражали поддержку Маэстро и всячески его поддерживали. И вот - новая информация.  

Трагедия в Болдерае: молодой человек выпал с 9-го этажа

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Жители Риги, в районе Болдерая, стали свидетелями активных действий полиции после того, как возле одного из многоквартирных домов погиб 17-летний юноша. Некоторые слышали звук падения, но не могли представить, что за окнами промелькнуло человеческое тело. Пока неясно, почему парень упал, однако известно, что в момент происшествия он находился в квартире не один, сообщает программа ""Degpunktā".

Довёл? Учитель истории в гимназии душил 12-летнего ученика

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

В конце прошлой недели в эстонском издании Postimees было опубликовано видео, на котором учитель истории в таллинской гимназии Паэ душит 12-летнего мальчика. По словам директора, физическое насилие было вызвано многократными насмешками со стороны ученика, пишет rus.delfi.lv.

На чёрный день: наши люди рассказали о своих накоплениях

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

Финансовые накопления, которые позволят покрывать повседневные расходы не менее чем в течение месяца, сейчас имеются у почти половины жителей Латвии, показал опрос, проведенный Norstat по заказу банка SEB. У остального населения либо вовсе нет «подушки безопасности» (31%), либо сбережений хватит не дольше чем на один месяц (21%), сообщает rus.lsm.lv.

