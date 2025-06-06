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Борьба за кадастр продолжается. Собственники земли недовольны новым расчетом платы за землю (1)

Редакция PRESS 6 июня, 2025 18:24

Новости Латвии 1 комментариев

В пятницу Конституционный суд (КС) Латвии возбудил дело по жалобе частного лица, оспаривающего порядок расчёта кадастровой стоимости земельных участков, используемых другими лицами на правах законного пользования. 

Поводом для рассмотрения послужили нормы, закреплённые в переходных положениях закона о Государственном кадастре недвижимости. Они предусматривают, что с 1 января 2025 года Служба земельных ресурсов в кадастровой информационной системе будет рассчитывать и регистрировать для каждого объекта недвижимости две действующие кадастровые стоимости:
– фискальную кадастровую стоимость, предназначенную для расчёта налогов, пошлин и других обязательных платежей в бюджеты;
– универсальную кадастровую стоимость, используемую для других целей, включая расчёт платы за законное пользование землёй.

Фискальная стоимость будет рассчитываться на основе базы, действовавшей в 2024 году, с использованием нормативных актов, применяемых на 31 декабря 2024 года.

Универсальная стоимость, утвержденная в  2024 году,  основывается на данных о рыночных сделках в сфере недвижимости в период с 1 января 2012 года по 1 июля 2022 года. Ее сумма  не должна превышать 80% от среднего уровня рыночных цен на недвижимость на 1 июля 2022 года.

Дело возбуждено по жалобе частного собственника. Ему принадлежат участки, на которых находятся здания, принадлежащие другим лицам (так называемое разделённое имущество). По мнению истца, новый порядок привёл к снижению кадастровой стоимости его земли, используемой для расчёта платы за её использование, а значит — к уменьшению доходов от собственности.

Сейм Латвии обязан до августа представить ответ с изложением фактов и правового обоснования. Подготовка дела должна завершиться в ноябре. Дата и форма рассмотрения будут определены позже.


Контекст: заморозка кадастровой стоимости в Латвии

Правительство Латвии на протяжении нескольких лет откладывало введение новой кадастровой оценки, которая должна была существенно увеличить налоговую нагрузку на жителей страны. Из-за несоответствия старой базы кадастровой стоимости рыночным ценам была запланирована реформа, которую неоднократно переносили, в том числе, из-за пандемии, инфляции и опасений по поводу резкого роста налогов для населения.

В 2020 году правительство приняло решение о «заморозке» кадастровой стоимости, чтобы избежать автоматического роста налогов на недвижимость. Оно действовало до 2025 года и позволило сохранить  расчёты для фискальных целей по "старым ценам", несмотря на реальный рост цен на недвижимость.

Однако начиная с 2025 года начат переход на новую модель кадастровой оценки, включающую универсальную и фискальную стоимости, что  вызвало волну критики со стороны владельцев земли и новые обращения в Конституционный суд.

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