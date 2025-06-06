Поводом для рассмотрения послужили нормы, закреплённые в переходных положениях закона о Государственном кадастре недвижимости. Они предусматривают, что с 1 января 2025 года Служба земельных ресурсов в кадастровой информационной системе будет рассчитывать и регистрировать для каждого объекта недвижимости две действующие кадастровые стоимости:

– фискальную кадастровую стоимость, предназначенную для расчёта налогов, пошлин и других обязательных платежей в бюджеты;

– универсальную кадастровую стоимость, используемую для других целей, включая расчёт платы за законное пользование землёй.

Фискальная стоимость будет рассчитываться на основе базы, действовавшей в 2024 году, с использованием нормативных актов, применяемых на 31 декабря 2024 года.

Универсальная стоимость, утвержденная в 2024 году, основывается на данных о рыночных сделках в сфере недвижимости в период с 1 января 2012 года по 1 июля 2022 года. Ее сумма не должна превышать 80% от среднего уровня рыночных цен на недвижимость на 1 июля 2022 года.

Дело возбуждено по жалобе частного собственника. Ему принадлежат участки, на которых находятся здания, принадлежащие другим лицам (так называемое разделённое имущество). По мнению истца, новый порядок привёл к снижению кадастровой стоимости его земли, используемой для расчёта платы за её использование, а значит — к уменьшению доходов от собственности.

Сейм Латвии обязан до августа представить ответ с изложением фактов и правового обоснования. Подготовка дела должна завершиться в ноябре. Дата и форма рассмотрения будут определены позже.



Контекст: заморозка кадастровой стоимости в Латвии

Правительство Латвии на протяжении нескольких лет откладывало введение новой кадастровой оценки, которая должна была существенно увеличить налоговую нагрузку на жителей страны. Из-за несоответствия старой базы кадастровой стоимости рыночным ценам была запланирована реформа, которую неоднократно переносили, в том числе, из-за пандемии, инфляции и опасений по поводу резкого роста налогов для населения.

В 2020 году правительство приняло решение о «заморозке» кадастровой стоимости, чтобы избежать автоматического роста налогов на недвижимость. Оно действовало до 2025 года и позволило сохранить расчёты для фискальных целей по "старым ценам", несмотря на реальный рост цен на недвижимость.

Однако начиная с 2025 года начат переход на новую модель кадастровой оценки, включающую универсальную и фискальную стоимости, что вызвало волну критики со стороны владельцев земли и новые обращения в Конституционный суд.