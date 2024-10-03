Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Таким образом, самоуправления на своей территории смогут внедрять более эффективные меры по борьбе с «пришельцами», отмечает LSM+.

Муниципалитеты смогут выбирать наиболее подходящий комплекс мер из разработанных правительством планов. Владельцы или пользователи земель будут обязаны принимать меры по предотвращению дальнейшего распространения инвазивных видов.

За допущение распространения опасных видов, включенных в список, а также за невыполнение мер по их ограничению и предотвращению размножения, может быть вынесено предупреждение или назначен штраф — до 1500 евро для физических лиц и до 3000 евро для юридических лиц.

Распространение опасных видов, включенных в список, будет отслеживать Управление охраны природы (DAP). Кабинет министров должен разработать правила до 28 февраля 2025 года.