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Большие перемены для учителей: правительство меняет правила оплаты труда педагогов

© LETA 25 июня, 2025 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В среду правительство приняло поправки к правилам оплаты труда педагогов, которые, среди прочего, предусматривают своевременное информирование педагогов о размере зарплаты в текущем учебном году, а также оплату всех фактически отработанных часов по замещению и ограничения на размер зарплат руководителей образовательных учреждений.

В дальнейшем руководители учебных заведений будут обязаны письменно информировать педагогов о планируемой заработной плате и нагрузке не позднее чем за один месяц до начала учебного года.

Такое требование дополняет установленное ранее законом о труде правило об информировании работника как минимум за месяц до изменения условий труда. Государственный контроль пришел к выводу, что только часть руководителей учебных заведений надлежащим образом информирую педагогов об изменениях за месяц до начала учебного года.

Поправки также предусматривают оплату всех фактически отработанных педагогами часов по замещению, в том числе за выполнение других педагогических обязанностей, таких как подготовка к занятиям или проверка работ, даже если замещение длится не более одного месяца. Если замещение отсутствующего педагога или выполнение вакантных педагогических должностных обязанностей продолжается более месяца, порядок расчета оплаты не меняется.

Изменен и порядок организации и оплаты дополнительной педагогической работы, выполняемой директорами, заместителями образовательных учреждений и другими педагогическими работниками. До сих пор правила позволяли осуществлять дополнительную педагогическую работу до семи часов в неделю за отдельную оплату. Но Госконтроль констатировал, что такая практика не соответствует требованиям закона о труде и создает риск перегрузки педагогов.

В настоящее время данные Государственной информационной системы образования свидетельствуют, что только 3,8% педагогов выполняют работу в объеме, превышающем нормальное рабочее время, в том числе руководители учебных заведений и их заместители.

С сентября 2027 года эти дополнительные обязанности будут включены в рамки нормального рабочего времени, не будет допускаться превышение объема работы сверх 40 часов в неделю, а оплата за сверхурочную работу будет обеспечиваться в соответствии с законом, отмечает Министерство образования и науки (МОН). Руководству и учредителям образовательных учреждений предстоит приспособиться к новым требованиям и провести оценку целесообразности в деятельности образовательного учреждения руководителей, их заместителей, методистов, спортивных организаторов, библиотекарей.

Также установлено, что зарплата руководителей образовательных учреждений может превышать минимальную месячную ставку заработной платы не более чем на 60%. Ограничение не коснется образовательных учреждений, подведомственных Министерству обороны, так как зарплата их руководителей покрывается из бюджета министерства.

МОН указывает на десять случаев, в которых месячная ставка заработной платы руководителей учебных заведений, главным образом, частных и дистанционных, превысила 60%. В двух из них зарплаты руководителей превышали установленную минимальную зарплату более чем на 166%, что, по мнению министерства, несоразмерно в сравнении с финансируемыми из госбюджета учреждениями.

Поправки к правилам оплаты труда педагогов предусматривают также технические уточнения.

По мнению МОН, принятые поправки обеспечат системный и равный подход к начислению зарплат педагогам. Однако ряд организаций сферы образования эти поправки не поддерживают, выражая опасения по поводу заполнения вакансий. Самоуправления, в свою очередь, считают, что своевременное информирование об изменении зарплат и нагрузок станет возможным только после введения новой модели финансирования "Программа в школе", так как в рамках действующей модели "Деньги следуют за учеником" это требование выполнить невозможно.

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