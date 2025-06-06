«Больше всего мы боимся, что система упадёт в субботу»: председатель Рижской избирательной комиссии

«Раньше было лучше. Есть разные сложности, которые видит общество и которые сильнее всего ощущают работники участков — не только в Риге, но и по всей Латвии, к сожалению», — прокомментировал Звиедрис свои ощущения от «хаоса» и «бардака» в ходе муниципальных выборов. В то же время он добавил, что это не должно отталкивать избирателей от участия в голосовании.

Комментировать настоящие причины проблем могут организаторы выборов, однако, по мнению Звиедриса, «выглядит так, будто кто-то пытается изобрести новый велосипед». Проблемы бывали и раньше, но они были существенно меньше и носили иной характер.

Сбои в системе наблюдались как в понедельник, так и в среду — в дни досрочного голосования. Звиедрис признаёт, что с самого начала у него были опасения, что в официальный день выборов, в субботу, 7 июня, система может окончательно подвести.

«Я это уже говорил — именно этого мы боимся больше всего. Понятно, что в тот момент, когда ожидается наибольший наплыв и действительно приходит больше всего людей, система не справляется из-за некоторых неверных расчётов и зависает. У нас есть процедуры, планы B, как действовать, но, к сожалению, это создаёт неудобства не только для сотрудников, но и, пусть и незначительные, для избирателей. (...) Мы видим — в понедельник и среду были трудности, были проблемы. Во вторник и четверг поток был меньше, и были внедрены некоторые технические решения, которые улучшили ситуацию», — объяснил Звиедрис.

Он отметил и работу Государственного агентства цифрового развития, которое не дало чёткого ответа, какие именно проблемы были устранены, но улучшения заметны. Тем не менее, полной уверенности в том, что в субботу не будет сбоев, по-прежнему нет.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите публично заявила, что, например, сбои в понедельник были связаны с некомпетентностью работников участков. Звиедрис подчеркнул, что «по меньшей мере некорректно сваливать неработающую систему на незнание работников участков».

В избирательных участках Риги в этот раз работают около 70–80% сотрудников из прежних комиссий, то есть они опытные. Кроме того, Рига организовала собственный обучающий семинар, который посетили 99% работников участков, тогда как представители ЦИК впервые в истории выборов на этот семинар не явилась.

В следующем году предстоят выборы в Сейм. Звиедрис указывает, что во избежание аналогичных проблем подготовка к ним должна начинаться значительно раньше. Такой призыв уже звучал в адрес ЦИК и на этот раз, но он остался без внимания.