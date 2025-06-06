Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Больше всего мы боимся, что система упадёт в субботу»: председатель Рижской избирательной комиссии

Редакция PRESS 6 июня, 2025 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

На фоне активного хода муниципальных выборов своё возмущение их организацией выразили несколько руководителей избирательных комиссий. Председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис признаёт — раньше всё было лучше, но некорректно сваливать проблемы системы на незнание работников, отметил он в интервью программе “900 секунд” телеканала TV3 .

«Раньше было лучше. Есть разные сложности, которые видит общество и которые сильнее всего ощущают работники участков — не только в Риге, но и по всей Латвии, к сожалению», — прокомментировал Звиедрис свои ощущения от «хаоса» и «бардака» в ходе муниципальных выборов. В то же время он добавил, что это не должно отталкивать избирателей от участия в голосовании.

Комментировать настоящие причины проблем могут организаторы выборов, однако, по мнению Звиедриса, «выглядит так, будто кто-то пытается изобрести новый велосипед». Проблемы бывали и раньше, но они были существенно меньше и носили иной характер.

Сбои в системе наблюдались как в понедельник, так и в среду — в дни досрочного голосования. Звиедрис признаёт, что с самого начала у него были опасения, что в официальный день выборов, в субботу, 7 июня, система может окончательно подвести.

«Я это уже говорил — именно этого мы боимся больше всего. Понятно, что в тот момент, когда ожидается наибольший наплыв и действительно приходит больше всего людей, система не справляется из-за некоторых неверных расчётов и зависает. У нас есть процедуры, планы B, как действовать, но, к сожалению, это создаёт неудобства не только для сотрудников, но и, пусть и незначительные, для избирателей. (...) Мы видим — в понедельник и среду были трудности, были проблемы. Во вторник и четверг поток был меньше, и были внедрены некоторые технические решения, которые улучшили ситуацию», — объяснил Звиедрис.

Он отметил и работу Государственного агентства цифрового развития, которое не дало чёткого ответа, какие именно проблемы были устранены, но улучшения заметны. Тем не менее, полной уверенности в том, что в субботу не будет сбоев, по-прежнему нет.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите публично заявила, что, например, сбои в понедельник были связаны с некомпетентностью работников участков. Звиедрис подчеркнул, что «по меньшей мере некорректно сваливать неработающую систему на незнание работников участков».

В избирательных участках Риги в этот раз работают около 70–80% сотрудников из прежних комиссий, то есть они опытные. Кроме того, Рига организовала собственный обучающий семинар, который посетили 99% работников участков, тогда как представители ЦИК впервые в истории выборов на этот семинар не явилась.

В следующем году предстоят выборы в Сейм. Звиедрис указывает, что во избежание аналогичных проблем подготовка к ним должна начинаться значительно раньше. Такой призыв уже звучал в адрес ЦИК и на этот раз, но он остался без внимания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Ночь с дождями и ветром: погода на среду
Bitnews.lv 8 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать