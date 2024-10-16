«Больше не звоните на этот номер»: публика, не говорящая на латышском, тормозит развитие страны»

Из аудио записи можно поять, что женщина звонит в домоуправление, возмущенная дополнительными 55 евро к счету. Она говорит по-русски, работник отвечает ей на латышском, делая это явно не вежливо, ссылаясь на решение Кабинета Министоов и сезонную коррекцию. В конце концов он вешает трубку со словами "больше не звоните на этот номер".

Согласны, один из собеседников мешает сотрудничеству и говорит по-хамски. - А вам как кажется, - кто?