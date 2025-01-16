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Больше двух? Парламент отклонил предложение закрепить в Сатверсме существования только мужского и женского полов

Редакция PRESS 16 января, 2025 12:58

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Парламентское большинство в четверг отклонило предложение оппозиционной партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) о внесении изменений в Конституцию Латвии, чтобы закрепить в ней существование только двух полов.

За это предложение проголосовали 37 депутатов ЛПМ, "Объединенного списка", Национального объединения и партии "За стабильность", против были 43 парламентария, один воздержался.

Депутат "Нового Единства" Агнесе Краста призвала ЛПМ не использовать основной закон страны в своей предвыборной агитации. "Началась кампания перед выборами в самоуправления, и в течение следующих шести месяцев политикам предстоит услышать самые невообразимые популистские предложения и альтернативные факты", - сказала депутат.

"Во время этого созыва парламента ЛПМ в седьмой раз предлагает внести поправки в Конституцию. Это уже половина числа изменений, которые были внесены в нее за 100 лет существования", - подчеркнула Краста.

Как сообщалось, ЛПМ предложила дополнить четвертый абзац введения к Конституции словами: "Государство признает, что существует только два пола - мужчина и женщина - и не способствует, а также не оказывает поддержку распространению искусственно сформированных полов".

ЛПМ считает, что Конституцию нужно дополнить "основанной на ценностях фразой, в которой ясно и недвусмысленно сказано, что государство признает только два пола - мужчину и женщину".

Партия ссылается на методические материалы, разработанные Государственным центром содержания образования (ГЦСО) "Сексуальное образование: вопросы и ответы", в которых наибольшее недоумение у партии вызвали "неясные понятия пола, такие как внегендер, гендерфлюид, небинарная личность, множественный гендер, квир".

"Введение к Конституции - это ключ к интерпретации конституционных норм, своего рода очки, через которые многие нормы Конституции можно рассматривать более четко и сфокусированно", - заявляют оппозиционные депутаты в аннотации к законопроекту.

Латвийские политики достаточно регулярно выступают с инициативами подобного характера, например, в конце 2005 года в Конституцию было внесено предложение о том, что "государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной".

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