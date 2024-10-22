Больницы записывают на очередь уже на 26-й год: пациентов «неправильно посчитали»?

Он предупредил, что здоровье общества в результате ухудшится и что пациенты, не получившие лечение вовремя, потом, вероятно, попадут в отделение неотложной помощи.

Как рассказал Калейс, за полгода государство задолжало больницам за неотложную медицинскую помощь около 20 млн евро. В середине ноября запланирована встреча с Национальной службой здравоохранения — тогда станут известны данные за 9 месяцев.

«Но они точно будут больше», — уверен глава организации. По его словам, с амбулаторными услугами ситуация не лучше: дефицит за полгода достиг 10 млн евро, и получен сигнал, что этот минус государство не покроет.

«Государство говорит, что мы должны планировать услуги не столько, сколько есть пациентов, а столько, сколько есть денег на лечение пациентов. Это означает, что мы должны придерживаться квот. Сейчас, конечно, больницы пытаются это сделать. В результате длина очередей сильно увеличивается.

Что это значит? Что в начале 2025 года мы будем лечить пациентов этого года, а пациентов следующего года, которым назначены какие-то медицинские услуги, мы будем лечить либо в конце того же года, либо через год. Поэтому здоровье общего состояния и здоровье населения однозначно ухудшится.

Если их не лечить вовремя, они попадут в отделение неотложной помощи, которую мы должны оказывать независимо от того, финансируется ли она», — констатировал Калейс.

Он заверил: больницы обращались всюду, куда только можно, за исключением президента страны — в Минздрав, в Национальную службу здравоохранения, к премьеру, к депутатам Сейма. Калейс считает, проблема в том, что решения принимаются, глядя в таблицы Excel, которые не вполне отражают происходящее в реальной жизни.

«Почему это возникло? Потому что Национальная служба здравоохранения неправильно рассчитала возможное число пациентов», — подчеркнул глава Общества больниц.

По его словам, есть информация, что получить удастся далеко не всю сумму, необходимую для покрытия дефицита. Для пациентов же все это означает, что очереди будут длиннее.

«Уже сейчас есть больницы, которые записывают пациентов в очередь не на следующий год, а через год. Тяжелее всего ситуация в Восточной больнице и Страдиня".