Более тысячи водителей потеряли доступ к Bolt Drive из-за вредных автопривычек

С 2022 года, когда предприятие приступило к деятельности в Латвии, возможности взять машину на прокат лишились и любители погонять, и любители сесть за руль в нетрезвом виде. Чтобы реагировать максимально быстро, предприятие активно сотрудничает с Госполицией.

«Мы блокируем и исключаем из нашей платформы тех, кто грубо нарушает правила. Или превышали скорость, или допускали другие нарушения. Госполиция сообщает, что пользователь был нетрезв. Или, что лишился прав. Таких сравнительно много. Наша главная цель — обеспечить безопасность общества. И мы используем все имеющиеся у нас для этого средства», - сказал руководитель Bolt Drive в Латвии Эдвин Кажокс.

Многие автомобили Bolt Drive оборудованы современными системами, в том числе системой телеметрии, которая отслеживает привычки водителей.