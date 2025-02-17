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Более 70% латвийцев считают Россию главной угрозой: исследование

© LETA 17 февраля, 2025 17:20

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Фото LETA.

 71% жителей Латвии считают Россию главной угрозой европейской безопасности, свидетельствует исследование "Радар безопасности - 2025", проведенное Фондом им. Фридриха Эберта.

В среде русскоязычного меньшинства Россию считают угрозой лишь 8% опрошенных. Аналогичным образом противоположна и оценка США: в качестве угрозы Европе их рассматривают 28% от общего числа населения, в то время как в среде русскоязычных - 52%.

74% жителей Латвии считают, что Латвия в одиночку не смогла бы защитить себя в случае войны. Жители Латвии подчеркивают стратегическую зависимость своей страны от альянсов: примерно 68% жителей считают, что благосостояние страны тесно связано с позитивными процессами в других странах.

Лишь 48% опрошенных поддерживают подход "моя страна на первом месте", что является самым низким показателем среди всех 14 опрошенных стран ОБСЕ. 74% жителей считают, что Латвии не хватает достаточного потенциала обороноспособности и она в одиночку не смогла бы защитить себя в случае нападения России, - это второй самый высокий показатель в опросе наряду с Грузией.

Около 53% жителей считают, что Европейский союз уязвим без участия США, а поддержка идеи о создании армии Евросоюза остается неизменной и составляет примерно 50% - она не выросла с начала войны в Украине.

Почти 70% жителей Латвии заявили, что желали бы большей независимости от США. Между тем, взгляды на расширение НАТО в направлении России и на расширение ЕС на восток отличаются от мнений, высказанных жителями других опрошенных стран: большинство жителей Латвии не считают расширение угрозой европейской безопасности, в то время как в других местах эти опасения растут.

Исследование показало, что латвийское общество поддерживает увеличение расходов на оборону. В то же время есть опасения, что может не хватить средств на обеспечение социального равенства. 48% всех респондентов поддерживают введение особого налога для состоятельных, чтобы покрыть рост расходов на оборону.

Сохранение оборонного потенциала Европы будет зависеть не только от повышения расходов, но и от демократической и общественной устойчивости. Поэтому достижение баланса между расходами на оборону и социальное обслуживание будет решающим для поддержания социального равенства в долгосрочной перспективе, отмечают авторы исследования.

С учетом напряженности между Россией и Западом опрос показал широко распространенное чувство неуверенности во всем регионе ОБСЕ.

Большинство респондентов считают, что такие события, как новая холодная война между США и Китаем, свидетельствуют о меняющемся мировом порядке. В большинстве европейских стран Россия считается главной угрозой, а в США главным противником считается Китай.

Большинство избирателей республиканцев в США уже не поддерживают безусловную поддержку европейской безопасности. Эти перемены в трансатлантических отношениях ощущаются и в Европе, где лишь треть населения считает, что Европа может защитить себя без поддержки США: 63% согласны с тем, что Европе надо стать более независимой.

Исследование было официально представлено в минувшую пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

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