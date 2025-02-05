Более 20 000 жителей Латвии интересует переезд в Россию — дипломат РФ

«В последнее время отмечаем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в Российскую Федерацию, реализуемых посольством России в Латвии совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений», — цитирует Касаткина МИД РФ на своей странице в Facebook.

В 2023 году в Латвии вступили в силу поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривают, что граждане РФ, проживающие в Латвии, для продления вида на жительство должны подтвердить знание латышского языка. Касаткин заявил, что с того времени из Латвии были выдворены шесть граждан РФ.

По словам Касаткина, более тысячи граждан РФ покинули Латвию «вынужденно добровольно», поскольку после аннулирования постоянного вида на жительство им было отказано в возможности пользоваться многими социально-экономическими услугами.

В феврале 2023 года Латвия приняла решение об ограничении дипломатических отношений с РФ, в связи с чем послу РФ Михаилу Ванину пришлось покинуть Латвию. Отношения между Латвией и РФ поддерживаются на уровне временных поверенных в делах.