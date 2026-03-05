Боитесь старости? Учёные нашли неожиданный эффект, который может ускорять старение

Учёные из Нью-Йоркского университета изучили более 700 женщин и обнаружили любопытную закономерность. У тех, кто чаще тревожился о старении и возможных болезнях в будущем, в крови фиксировались признаки более быстрого биологического старения.

Речь идёт не о морщинах или внешности. Исследователи смотрели глубже — на клетки и так называемые «эпигенетические часы», которые позволяют оценить возраст организма на молекулярном уровне.

Именно там обнаружилась разница.

Участницы, сильнее переживавшие о том, как изменится их здоровье с возрастом, показывали признаки ускоренных возрастных процессов. Учёные считают, что тревога может оставлять вполне физический след в организме.

Ключ к этому эффекту, по мнению исследователей, может скрываться в теломерах — своеобразных «защитных колпачках» на концах ДНК. Они помогают клеткам делиться и сохранять генетическую информацию. Чем короче теломеры, тем выше риск возрастных заболеваний — от сердечных проблем до деменции.

Связь между тревожностью и теломерами учёные замечают уже давно. Например, одно из исследований показало, что у женщин с высоким уровнем тревоги теломеры были настолько короче, что это соответствовало примерно шести дополнительным годам биологического старения.

Но есть и неожиданный поворот.

В другой работе исследователи обнаружили: у людей, которые раньше страдали тревожными расстройствами, но затем восстановились, теломеры со временем снова становились длиннее. Это означает, что процессы могут быть обратимыми.

Интересно и другое наблюдение учёных. В одном крупном американском исследовании людей наблюдали почти 30 лет. Выяснилось, что участники, которые относились к старению более спокойно и оптимистично, жили в среднем на 7,5 года дольше, чем те, кто воспринимал его исключительно как источник проблем.

Специалисты объясняют это сразу несколькими механизмами.

Во-первых, ожидания могут влиять на поведение. Если человек убеждён, что здоровье неизбежно ухудшится, он реже пытается его поддерживать — меньше двигается, хуже следит за питанием и профилактикой.

Во-вторых, постоянная тревога увеличивает уровень кортизола — гормона стресса. Когда его слишком много и слишком долго, это может ослаблять иммунитет, влиять на сердце и даже на области мозга, связанные с памятью.

В результате происходит странная вещь: ожидания постепенно начинают совпадать с реальностью.

Поэтому учёные всё чаще говорят о необычном эффекте — восприятие старения может буквально менять то, как стареет организм.
















