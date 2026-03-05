Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Боитесь старости? Учёные нашли неожиданный эффект, который может ускорять старение

Редакция PRESS 5 марта, 2026 09:25

Азбука здоровья

Можно ли состариться… просто из-за мыслей о старости? Новое исследование намекает: похоже, да.

Учёные из Нью-Йоркского университета изучили более 700 женщин и обнаружили любопытную закономерность. У тех, кто чаще тревожился о старении и возможных болезнях в будущем, в крови фиксировались признаки более быстрого биологического старения.

Речь идёт не о морщинах или внешности. Исследователи смотрели глубже — на клетки и так называемые «эпигенетические часы», которые позволяют оценить возраст организма на молекулярном уровне.

Именно там обнаружилась разница.

Участницы, сильнее переживавшие о том, как изменится их здоровье с возрастом, показывали признаки ускоренных возрастных процессов. Учёные считают, что тревога может оставлять вполне физический след в организме.

Ключ к этому эффекту, по мнению исследователей, может скрываться в теломерах — своеобразных «защитных колпачках» на концах ДНК. Они помогают клеткам делиться и сохранять генетическую информацию. Чем короче теломеры, тем выше риск возрастных заболеваний — от сердечных проблем до деменции.

Связь между тревожностью и теломерами учёные замечают уже давно. Например, одно из исследований показало, что у женщин с высоким уровнем тревоги теломеры были настолько короче, что это соответствовало примерно шести дополнительным годам биологического старения.

Но есть и неожиданный поворот.

В другой работе исследователи обнаружили: у людей, которые раньше страдали тревожными расстройствами, но затем восстановились, теломеры со временем снова становились длиннее. Это означает, что процессы могут быть обратимыми.

Интересно и другое наблюдение учёных. В одном крупном американском исследовании людей наблюдали почти 30 лет. Выяснилось, что участники, которые относились к старению более спокойно и оптимистично, жили в среднем на 7,5 года дольше, чем те, кто воспринимал его исключительно как источник проблем.

Специалисты объясняют это сразу несколькими механизмами.

Во-первых, ожидания могут влиять на поведение. Если человек убеждён, что здоровье неизбежно ухудшится, он реже пытается его поддерживать — меньше двигается, хуже следит за питанием и профилактикой.

Во-вторых, постоянная тревога увеличивает уровень кортизола — гормона стресса. Когда его слишком много и слишком долго, это может ослаблять иммунитет, влиять на сердце и даже на области мозга, связанные с памятью.

В результате происходит странная вещь: ожидания постепенно начинают совпадать с реальностью.

Поэтому учёные всё чаще говорят о необычном эффекте — восприятие старения может буквально менять то, как стареет организм.
 
 
 
 
 
 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать