Bloomberg: В ЕС опасаются нового наступления РФ на Украину

Как заявил сам Зеленский на прошлой неделе, Россия перебросила около 100 тысяч солдат на линию фронта за пределы Покровска, пишет агентство, уточняя, что российские войска безуспешно пытаются окружить и захватить этот город уже больше года. "Захват Покровска откроет путь российскому наступлению на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск, поскольку Москва стремится установить контроль над всей Донецкой областью", - поясняет Bloomberg.

"Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не принесла Кремлю значительных территориальных приобретений. Московские войска продвигались медленно, захватив за май-август 2033 квадратных километра, что составляет 0,3% от общей площади Украины", - говорится в материале далее.



Союзники Киева намерены выдвинуть США перечень обязательств

По словам источников Bloomberg, знакомых с планами, встреча так называемой "коалиции желающих" 4 сентября в Париже подразумевает принятие конкретных решений по переговорам на европейском уровне о гарантиях безопасности для "послевоенной Украины".

Европейские лидеры, считают источники, намерены также провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выдвинуть конкретные обязательства относительно вклада США в гарантии Украине, а также подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Ожидается, что во встрече с президентом Украины во французской столице примут участие премьер-министры Нидерландов и Польши, а премьер-министры Великобритании и Италии и канцлер Германии, а также спецпредставитель США Стив Уиткофф присоединятся посредством видеоконференции.

Макрон: "Коалиция желающих" подготовила гарантии для Украины

Европейские страны, входящие в "коалицию желающих", подготовили послевоенные гарантии безопасности для Украины и будут готовы их предоставить после того, как Киев и Москва подпишут мирное соглашение, заявил накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, принимая в Париже своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

По словам Макрона, гарантии безопасности для Украины совместно подготовило военное руководство стран "коалиции желающих" после августовского саммита по Украине в Вашингтоне. "Вклады стран, которые были подготовлены, задокументированы и утверждены сегодня днем на уровне министров обороны в строжайшей секретности, позволяют нам заявить: эта работа завершена и теперь будет одобрена политически”, - заявил президент Франции.