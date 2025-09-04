Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bloomberg: В ЕС опасаются нового наступления РФ на Украину

© Deutsche Welle 4 сентября, 2025 14:29

Мир 0 комментариев

Европейские лидеры во время встреч с украинским президентом Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности его страны выражают обеспокоенность вероятностью нового наступления России на Украину. На прошлой неделе на заседании Совета безопасности в Тулоне официальные лица Германии и Франции обсуждали сосредоточение российских войск у Покровскана востоке Донецкой области, написало в четверг, 4 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как заявил сам Зеленский на прошлой неделе, Россия перебросила около 100 тысяч солдат на линию фронта за пределы Покровска, пишет агентство, уточняя, что российские войска безуспешно пытаются окружить и захватить этот город уже больше года. "Захват Покровска откроет путь российскому наступлению на гораздо более крупные города Краматорск и Славянск, поскольку Москва стремится установить контроль над всей Донецкой областью", - поясняет Bloomberg.

"Изнурительная летняя наступательная кампания России пока не принесла Кремлю значительных территориальных приобретений. Московские войска продвигались медленно, захватив за май-август 2033 квадратных километра, что составляет 0,3% от общей площади Украины", - говорится в материале далее.

 
Союзники Киева намерены выдвинуть США перечень обязательств
По словам источников Bloomberg, знакомых с планами, встреча так называемой "коалиции желающих" 4 сентября в Париже подразумевает принятие конкретных решений по переговорам на европейском уровне о гарантиях безопасности для "послевоенной Украины".

Европейские лидеры, считают источники, намерены также провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выдвинуть конкретные обязательства относительно вклада США в гарантии Украине, а также подтолкнуть Вашингтон к ужесточению санкций против России, поскольку президент РФ Владимир Путин не проявляет никаких признаков желания встретиться с Зеленским в ближайшее время.

Ожидается, что во встрече с президентом Украины во французской столице примут участие премьер-министры Нидерландов и Польши, а премьер-министры Великобритании и Италии и канцлер Германии, а также спецпредставитель США Стив Уиткофф присоединятся посредством видеоконференции.

Макрон: "Коалиция желающих" подготовила гарантии для Украины

Европейские страны, входящие в "коалицию желающих", подготовили послевоенные гарантии безопасности для Украины и будут готовы их предоставить после того, как Киев и Москва подпишут мирное соглашение, заявил накануне президент Франции Эмманюэль Макрон, принимая в Париже своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

По словам Макрона, гарантии безопасности для Украины совместно подготовило военное руководство стран "коалиции желающих" после августовского саммита по Украине в Вашингтоне. "Вклады стран, которые были подготовлены, задокументированы и утверждены сегодня днем на уровне министров обороны в строжайшей секретности, позволяют нам заявить: эта работа завершена и теперь будет одобрена политически”, - заявил президент Франции.

Обновлено: 23:35 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

