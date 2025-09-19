Ближайший соратник Путина, противник войны с Украиной, ушёл в отставку

Вечером четверга российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Козака от должности. Перед этим пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Козак уходит по собственному желанию.

Накануне о том, что Козак покидает свой пост, со ссылкой на источники сообщили несколько СМИ, в том числе РБК и Forbes.

По словам источников РБК, Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес, что является распространенной практикой для бывших высокопоставленных чиновников.

Один из источников «Интерфакса» утверждает, что кандидатуру Козака рассматривают на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Действующего полпреда Александра Гуцана Владимир Путин в четверг предложил назначить на пост генпрокурора, который освобождается из-за перехода Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России.

Козак был одним из давних соратников Владимира Путина и на протяжении двух десятилетий занимал ключевые посты в Кремле и правительстве России.

Он работал вместе с Путиным еще в начале 1990-х годов в мэрии Петербурга при Анатолии Собчаке. Путин после поражения Собчака на выборах в 1996 году уехал в Москву, а Козак продолжал работать в Смольном до 1998-го.

В 1999 году, когда Путин был назначен председателем правительства России, Козак тоже переехал в Москву и вскоре начал руководить аппаратом кабинета министров. В 2000 году, когда Путин вступил в должность президента России, Козак стал замруководителя его администрации.

Затем Козак работал на позициях полпреда президента в Южном федеральном округе (и участвовал в урегулировании конфликтных ситуаций в республиках Северного Кавказа), а также министра регионального развития и вице-премьера, курирующего в том числе подготовку к Олимпийским играм в Сочи.

В администрацию президента он вернулся в 2020 году на позицию заместителя ее руководителя вместо Антона Вайно.

Козак также курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, а также представлял Россию на переговорах об урегулировании конфликта в Украине в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).

В конце августа этого года оба кремлевских управления, которыми занимался Козак, были упразднены. Вместо них было создано одно управление — по стратегическому партнерству и сотрудничеству — куратором которого стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Как писали СМИ, Козак, уроженец Кировоградской области Украины, был едва ли не единственным высокопоставленным чиновником из окружения Путина, который не поддерживал вторжение России в Украину.

Источник издания Forbes, в частности, заявлял, что Козак был готов уйти из администрации президента еще в 2022 году, после начала «специальной военной операции».

Как утверждали источники Reuters, 21 февраля 2022 года Козак на закрытой для СМИ части заседания Совбеза высказался против начала боевых действий в Украине, а после 24 февраля вел переговоры с Киевом и добился ряда уступок по принципиальным для Москвы вопросам (например, отказа от вступления в НАТО). Однако российский президент в итоге отклонил сделку и настоял на продолжении войны, писало агентство в августе 2022-го.

О том, что Козак непублично выступал против боевых действий в Украине, в августе этого года писала и New York Times. По данным источников газеты, в этом году он представил Путину еще одно предложение о прекращении огня и проведении мирных переговоров.

В итоге позиция Козака относительно войны в Украине, по-видимому, привела к тому, что он «разочаровал Путина» и потерял свое влияние на президента — он почти перестал появляться на публике и «фактически уже ни за что не отвечает», писала New York Times.

В то же время, по данным нескольких источников газеты, Козак «сохранил определенный доступ к Путину», поскольку российский президент отличается «личной преданностью своим давним соратникам».

О том, что Козак фактически «попал в опалу», источники Русской службы Би-би-си говорили еще весной 2022 года.

«Козак как бюрократ выступал за продолжение работы в «нормандском формате», переговоров по выполнению Минских соглашений. Он считал, что нужно еще время — и получится достичь какого-то успеха. Но Папа к этому моменту находился уже в другой модальности», — говорил один из собеседников Би-би-си. «Папой» многие российские чиновники часто называют Владимира Путина.

Как утверждали источники, из направлений, которые формально были поручены Козаку, в 2022 году исключили не только Украину. Курирование Приднестровья также де-факто было передано силовикам.

Сам Козак все это время воздерживался от публичных высказываний. Свое заявление об уходе из Кремля он также не комментировал.