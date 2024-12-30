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Бизнесмен выписал три рецепта, как вывести экономику Латвии из застоя

© Lsm.lv 30 декабря, 2024 15:45

Бизнес 0 комментариев

Вывести из стагнации латвийскую экономику можно примерно за два года, но для этого нужна политическая воля и готовность правительства к тому, чтобы государство брало на себя менее регулирующую роль, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Открытый разговор» известный бизнесмен Петерис Шмидре, глава телекоммуникационной компании Baltkom, пишет LSM+. Одно из ключевых условий — доступность кредитования для населения и бизнеса, подчеркнул он.

«Проблема в другом: нужен тот, кто это осуществит. Я вам назову три направления — три вещи, которые можно сделать. Первая — уволить всё правление Latvenergo, у которого огромные экономические возможности добывать энергоресурсы дешевле. Нет в Европе страны, у которой имеется такой водный каскад [гидроэлектростанций], как у нас при нашем потреблении! И это не только энергетический ресурс — это еще и уникальная энергия, потому что она способна аккумулироваться. То есть сочетание энергетического аккумулятора с современными энергогенерационными системами (за счет ветра и пр.) может сделать среднюю стоимость электроэнергии меньше процентов на 30.

Сегодня из правительства идет указание не сделать энергию дешевле (чтобы поднять экономику), а сделать больше прибыль! То есть для правительства важнее более высокая прибыль [Latvenergo], а не экономика.

Так если эту систему поменять, сказав: нет, ребята, мы увольняем не за то, что у вас сегодня прибыли миллиардной нет, а за то, что у нас тарифы сегодня такие...

Вторая вещь — с Банком Латвии. Сказать: ребята, ваш критерий как центробанка — конкуренция в финансовой среде, нормальные денежные потоки, нормальная доступность кредитов. И критерием работы является не то, у кого кто родственник, а то, какая у нас доступность кредитования, как быстро заём можно получить и под какие проценты. (..) Мы же понимаем: если у нас есть центробанк, а он есть, и ресурс там неплохой — то, ребята, сделайте вы работу, которая сегодня стране нужна!

Сегодня в стране нужны нормальные, доступные кредиты. Нормальные коммерческие банки, которые могут работать. Частные банки. А мы до чего дошли? Мы живем при двух монстрах (крупнейших банках с иностранным капиталом. — Прим. LSM+), у которых денег взять вообще нельзя».

Есть и третий аспект, по словам Шмидре — «работа с бюрократами» и сокращение армии чиновников:

«Работа с бюрократией должна быть функциональной. Нужно уменьшить функции государства как такового. Меньше должно стать того, куда государство должно влезать. А сейчас бюрократы лезут куда угодно, и результаты их работы мы знаем, знаем, как они умеют работать. Я когда-то говорил в министерстве: не надо нам помогать, не надо — и уж спасать меня точно не надо, я знаю, чем это закончится! Но работа с бюрократией подразумевает, что многие функции государству не нужны».

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