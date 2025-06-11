Бизнес останется без кредитов? Банки уйдут в ипотеку — МВФ раскритиковал новые налоги

С начала этого года латвийские банки обязаны платить так называемый солидарный взнос — дополнительный налог с прибыли, полученной за счёт роста процентных ставок (EURIBOR). Но вместо того чтобы делиться прибылью, банки, по мнению МВФ, могут просто изменить стратегию кредитования.

«Мы видим риск рыночных искажений: банки могут сократить объёмы кредитования бизнеса и переключиться на ипотеку. Это долгосрочные кредиты, и таким образом они смогут "растянуть" налоговую нагрузку на годы», — объясняет руководитель миссии МВФ в Латвии Луис Брандау-Маркеш.

В отличие от ипотеки, кредиты для бизнеса обычно краткосрочные, и переложить на них налоговую нагрузку сложнее. Поэтому, по мнению МВФ, нововведение может не только снизить интерес банков к поддержке предпринимателей, но и замедлить рост экономики. Ведь именно бизнес-кредиты способствуют росту производительности, тогда как вложения в недвижимость дают куда меньший эффект.

"Мы рекомендуем правительству пересмотреть этот налог", — подытожил представитель фонда.

МВФ также раскритикова и решение об уменьшении взносов во второй пенсионный уровень с 6% до 5%. Этот шаг был сделан для увеличения финансирования первого уровня, который используется для выплаты текущих пенсий.

«Сейчас важно не только искать способы повысить доходность пенсионных фондов, но и увеличить сами взносы. Без этого в будущем уровень пенсий по сравнению со средней зарплатой будет только снижаться», — отметил Брандау-Маркеш.

По его словам, латвийская пенсионная система в целом хорошо построена: три уровня, обязательные и добровольные взносы. Но без усиления второго и третьего уровней, а также без так называемой "жизненной стратегии" для пенсионных фондов (то есть распределения рисков в зависимости от возраста вкладчика), ожидаемая доходность останется низкой.

Эксперты фонда ожидают, что в 2025 году экономика Латвии вырастет примерно на 1%, а инфляция достигнет 3%.