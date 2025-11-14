Безработица растет, но спрос на толковых работников остается высоким

Экономисты подчеркивают, что рост безработицы связан прежде всего с выходом на рынок труда ранее неактивных жителей. Число экономически активных людей выросло на 15 200, а неактивных, напротив, стало меньше. Часть из тех, кто только вошел в рынок, не успели сразу трудоустроиться и пополнили статистику безработных.

«Это хороший знак того, что жители начинают видеть возможности, вовлекаются в рынок труда и становятся экономически активными», отмечает Дайнис Гаспутис.

Спрос на работников поддерживается ростом экономики, строительством, обрабатывающей промышленностью и услугами. Одновременно усиливается давно известная проблема - нестыковка между ожиданиями работодателей и навыками кандидатов. Около 15 процентов компаний уже говорят, что дефицит подходящих людей тормозит развитие, а в сфере информационных услуг этот показатель достигает 39 процентов.

«Общая экономическая ситуация точно не способствует росту безработицы», указывает Петерис Страутиньш.

Дополнительный резерв рабочей силы дают пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которых стимулируют налоговые льготы и возможность работы на неполную ставку. Свою роль играет и демография: молодёжи на рынке труда становится больше, но в долгосрочной перспективе старение населения и отток людей будут усиливать борьбу за каждого работника.