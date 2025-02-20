Безответственный винтик, несущий чушь: «Неаткарига» критикует Браже за фразу «Путин проиграл войну»

Можно, конечно, обсуждать контекст и придумывать оправдания: Путин хотел трехдневной войны, но прошло три года, а его цели так и не достигнуты. Но заявления г-жи Браже полностью противоречат информации, опубликованной в среду NBC News, которая, ссылаясь на четырех сотрудников американской разведки и двух членов Конгресса, заявила, что Путин вовсе не хочет реального окончания войны, он «убежден в своей победе» и надеется, что в конце концов ему удастся взять под контроль всю Украину. Но, как говорится, Браже знает лучше.

Незадолго до этого выступления Браже дажа интервью CNN. На нескрываемо обеспокоенные, даже наводящие вопросы ведущей Линды Кинкейд о российской угрозе Путина странам Балтии, Браже ответила так же беспечно, как будто на дворе 2013 год, а в Белом доме сидит Барак Обама. Как будто с 20 января 2025 года ничего не изменилось.

Главная линия Браже: мы были в НАТО 20 лет, мы доверяем США. На переговорах с Россией в Саудовской Аравии наши интересы представляют США, вместе мы чувствуем себя в безопасности, мы победим. Нам нечего бояться. Это Путин боится, поэтому он не будет нападать.

Можно сказать: все правильно, не надо наводить панику, людей нужно подбадривать. Единственная проблема в том, что, опять же, нужно смотреть на контекст. Если что-то подобное говорит человек, который и раньше демонстрировал мужество, силу и убежденность, то это действительно звучит вдохновляюще. Если же это говорит тот, чью силу никто не видел, то это звучит совсем по-другому. Тогда это звучит как очень бюрократический способ говорить «правильные вещи», не говоря ничего по существу.

Цель Браже - место за столом в ООН

Здесь мы подходим к мотивации. Почему Браже говорит именно так? Чего она хочет добиться? Вся ее жизнь показывает, что она не умеет говорить по-другому. Есть люди, которые ставят своей главной задачей в жизни никогда не делать ошибок.

Эта стратегия неплохо работает во времена относительного мира - примером тому карьера самой Браже. Она не замечает, как вокруг нее разгорается буря, или, скорее, делает вид, что не замечает, поскольку впереди маячит большая «морковка», мечта всей жизни - место за большим круглым столом в Совете Безопасности ООН, на которое Латвия сможет претендовать в 2026-2027 годах. Выборы в ООН назначены на июнь 2025 года в Нью-Йорке, и для избрания Латвии необходима поддержка 2/3 стран-членов ООН.

Стоит ли Латвии «бороться» за это место за столом, за которым представитель России Небензя, имеющий право наложить вето на любое голосование, издевается над присутствующими? Есть ли хоть малейший смысл сидеть там? Будет ли вообще существовать ООН к 2027 году, ведь она показала себя как абсолютно бесполезный, беззубый орган, единственная цель которого - осваивать огромный бюджет.

Давайте будем реалистами. Дело не только в ООН и не только в Браже. Вся современная политическая система превратилась в одну гигантскую бюрократическую машину, главная задача которой - обеспечить комфортную, безответственную и благополучную жизнь винтикам механизма (см. Европарламент, зарплаты и социальные гарантии тех, кто там работает). Именно мнимое величие и очевидная бесполезность этого аппарата во многом объясняют успех Трампа. Как и тот факт, что в Латвии относительно много сторонников Трампа.

Можно было бы сказать, что наша национальная безопасность вряд ли зависит от позиции Браже, потому что не нам, с нашим крошечным влиянием в мире, что-то здесь определять. Однако это не совсем так. Известная ведущая CNN Линда Кинкейд взяла интервью у Браже как у представителя страны, соседствующей с Россией: мы знаем русский язык, мы лучше понимаем Россию и ее планы, поэтому можем внести ценный вклад этой информацией. Чтобы получить самую свежую информацию о России и планах Путина из первых рук (от российских соседей, которые понимают Путина без переводчиков и других посредников), Кинкейд и обратилась к Браже.

Какой ответ она получила? Все в порядке, о, мадам. Вместо того чтобы четко дать понять: Путину нельзя доверять, он врет не моргнув глазом и одержим имперской идеей «великой и могучей» России, которая также является главной идеей России, Браже сладко говорит о доверии Латвии к США. Вместо того чтобы сказать нам, что этот имперский яд круглосуточно распространяется всем огромным российским пропагандистским аппаратом и что вся Россия пропитана этим ядом, Браже рассказывает нам, какими надежными союзниками мы были 20 лет в НАТО и останемся в будущем. Не волнуйтесь и вы, если мы не волнуемся здесь, рядом с Путиным.

И что же? Если даже соседи Путина не беспокоятся, то, может быть, действительно не о чем беспокоиться. Пусть Трамп и дальше уничтожает «коммунистический режим» в Вашингтоне. Вы занимаетесь своими делами, мы - своими.

Хочешь быть в команде Трампа - продемонстрируй покорность

Тем временем Трамп, следуя лучшему примеру Путина, заявляет, что Украина не должна была начинать войну, тем самым повторяя путинский нарратив о том, что Украина на самом деле во всем виновата.

Даже член Сената США Роджер Уикер, республиканец из Миссисипи, в коротком интервью CNN на вопрос, можно ли доверять Путину, ответил лаконично и четко: «Нет. Путин - военный преступник, который должен сидеть в тюрьме до конца своих дней. Может быть, даже казнен». Открыто антипутинская позиция Уикера, которая полностью диссонирует с позицией Трампа, говорит о том, что не все в Республиканской партии США подчинились требованиям Трампа об абсолютной лояльности, которые довольно просты. Если вы не выражаете громко (молчаливого согласия недостаточно) свое восхищение гением Трампа и его великим местом в мировой истории, значит, вам не место в команде Трампа. Кто не с нами, тот против нас.

Не случайно Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров с Лавровым в Эр-Рияде не просто много говорил о результатах переговоров (их, по сути, не было), а восторгался огромной ролью Трампа в политике и его поразительными способностями. Как будто он не лидер «свободного мира», а министр иностранных дел Туркменистана, главная задача которого - похвалить очередного туркменбаши в мире. Даже Лавров не старается так понравиться своему боссу на публике, как это сделал Рубио.

Судя по всему, Браже тоже пытается приспособиться к новому стилю США. Справедливости ради стоит отметить, что в интервью CNN она не стала напрямую льстить Трампу, но явно не разделяла обеспокоенный тон Кинкейда. Учитывая, что Латвии вряд ли удастся попасть в Совет Безопасности ООН без поддержки США, позиция Браже оправдана с точки зрения ее личных интересов. В интересах ли Латвии было посылать миру такой сигнал: не волнуйтесь, Путин боится НАТО и не нападет, - довольно сомнительно".

Комментарий press.lv:

К всему вышесказанному остается добавить только одно.

"...мы знаем русский язык, мы лучше понимаем Россию и ее планы, поэтому можем внести ценный вклад этой информацией".

Не волнуйтесь - это уже ненадолго. В смысле знания русского языка.