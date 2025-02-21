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Таварс надеется на новое правительство, ядром которого станут ОС, Нацобъединение и СЗК

© LETA 21 февраля, 2025 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

Изменения в правительстве или так называемый "рестарт" - это полное отсутствие решительности, логичных действий и "административный паралич", заявил агентству ЛЕТА руководитель парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) Эдгар Таварс, комментируя решение главы правительства Эвики Силини ("Новое Единство") внести изменения в состав Кабинета министров.

Он выразил уверенность, что паралич не может продолжаться долго и придется формировать новое правительство.

По мнению Таварса, ядро правительства должны составить ОС, Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Председатель правления ОС Эдвард Смилтенс добавил, что дни этого правительства, как и дни Эвики Силини на посту главы правительства, фактически сочтены. Он считает, что необходимо срочно сформировать новое, работоспособное правительство, а Нацобъединение и СЗК готовы принять в этом активное участие.

Смилтенс заявил, что за пределами страны официальные лица из других стран спрашивали, произошла ли смена правительства. По его мнению, выборы президента Банка Латвии также получили международную огласку, поскольку показали, что правительство не пользуется поддержкой большинства депутатов Сейма.

Латвии необходимо показать, что у правительства есть абсолютно четкий мандат от населения, что у коалиции есть большинство в Сейме, твердая способность принимать решения и что никто не может поставить под сомнение дееспособность этого правительства.

Политик считает, что политические маневры и косметические перестановки не решат проблему, и латвийское государство не получит стабильное правительство, а продолжит "стагнацию и вегетацию", пытаясь продлить существование этого правительства до следующих выборов".

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