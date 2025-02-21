Таварс надеется на новое правительство, ядром которого станут ОС, Нацобъединение и СЗК

Он выразил уверенность, что паралич не может продолжаться долго и придется формировать новое правительство.

По мнению Таварса, ядро правительства должны составить ОС, Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Председатель правления ОС Эдвард Смилтенс добавил, что дни этого правительства, как и дни Эвики Силини на посту главы правительства, фактически сочтены. Он считает, что необходимо срочно сформировать новое, работоспособное правительство, а Нацобъединение и СЗК готовы принять в этом активное участие.

Смилтенс заявил, что за пределами страны официальные лица из других стран спрашивали, произошла ли смена правительства. По его мнению, выборы президента Банка Латвии также получили международную огласку, поскольку показали, что правительство не пользуется поддержкой большинства депутатов Сейма.

Латвии необходимо показать, что у правительства есть абсолютно четкий мандат от населения, что у коалиции есть большинство в Сейме, твердая способность принимать решения и что никто не может поставить под сомнение дееспособность этого правительства.

Политик считает, что политические маневры и косметические перестановки не решат проблему, и латвийское государство не получит стабильное правительство, а продолжит "стагнацию и вегетацию", пытаясь продлить существование этого правительства до следующих выборов".