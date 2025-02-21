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Newsweek: Трамп дал Европе 3 недели на принятие решения о капитуляции Украины, иначе он выведет американские войска

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 18:53

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Президент США Дональд Трамп выдвинул Европе ультиматум: в течение трех недель договориться об условиях капитуляции Украины, в противном случае США выведут свои вооруженные силы из Европы, сообщает издание Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента Мику Аалтолу.

Представитель Европейской народной партии, финн Мика Аалтола, заявил в принадлежащей ближайшему союзнику Трампа Илону Маску социальной сети X, что США "дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины", подразумевая запланированное Трампом соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении российской агрессии против Украины.

Примечательно, что США больше не рассматривают кровавое вторжение России как "агрессию", а в запланированном совместном заявлении стран G7 по случаю третьей годовщины войны 24 февраля хотят обозначить его как "конфликт". Кроме того, Трамп в последнее время активно критикует президента Украины Владимира Зеленского, прямо обвиняя его в развязывании войны вместе с бывшим президентом США Джо Байденом.

Аалтола утверждает: "Если мы не договоримся, Соединенные Штаты выведут [войска] из Европы". Однако никаких доказательств своему заявлению он не представил.

Ссылаясь на американских чиновников, NBC News сообщает, что министр обороны США Пит Хегсет в закрытом заседании заявил украинским официальным лицам, что Вашингтон может значительно сократить военное присутствие США в Европе.

США могут вывести 20 000 военных из Европы

После инаугурации Трампа в качестве президента США один из осведомленных европейских дипломатов заявил итальянскому агентству ANSA, что Трамп планирует вывести около 20 000 американских военных из Европы и потребовать от союзников по НАТО увеличить финансовые взносы на содержание оставшегося контингента.

В последнее время Трамп все активнее продвигает кремлевскую риторику по вопросу войны в Украине, резко критикует Киев и не говорит ничего негативного о России. Многие считают, что его "мирное соглашение" приведет к полной победе Кремля, поскольку Трамп выполнит все требования Путина, которые с течением времени не ослабли ни на йоту, и полностью исключит Украину из обсуждения ее же будущего.

Недавние переговоры между США и Россией на высшем уровне в Саудовской Аравии, в которых участвовали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров, прошли без участия украинских представителей.

Позиция Путина

В ноябре прошлого года Путин заявил, что Россия готова искать "разумные компромиссы" для урегулирования ситуации в Украине, но не собирается идти ни на какие уступки. "Мы готовы искать компромиссы, мы готовы к разумным компромиссам, – сказал он пропагандистке Ольге Скабеевой. – Но результат должен быть в пользу России. Я говорю прямо, без стеснения, и он должен основываться на реальной ситуации на поле боя. Без всяких сомнений, мы не собираемся идти ни на какие уступки. Никаких "обменов территориями" не будет".

14 июня 2024 года Путин выдвинул свой ультиматум для начала любых мирных переговоров. Он потребовал, чтобы Украина признала аннексию Крыма и Донбасса, а также вывела войска с территорий, которые Россия официально объявила своими (но так и не смогла оккупировать полностью) – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Кремль требует, чтобы Украина: отказалась от вступления в НАТО и любые другие военные альянсы; разоружилась; отказалась от планов вернуть ядерный арсенал; предоставила русскому языку особый статус; добилась отмены всех западных санкций против России.

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