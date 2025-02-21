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Запретить вообще перевозки пассажиров в Россию и Белоруссию: новая инициатива националов

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 10:20

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Национальное объединение подало в Сейм законопроект о запрете пассажирских перевозок в Россию и Белоруссию и обратно, сообщает ЛЕТА. Инициатива партии появилась в тот момент, когда в Сейме уже рассматривается вопрос о запрете туристическим операторам организовывать поездки в эти страны.

В настоящее время латвийские компании обеспечивают девять таких маршрутов. Депутат Сейма Янис Витенбергс отметил, что, несмотря на длительные призывы не ездить в Россию и Белоурссию, информацию спецслужб о деятельности спецслужб стран-агрессоров против граждан Латвии, а также высокие риски вербовки, разведки и провокаций, пассажирские перевозки в страны-агрессоры продолжаются, создавая угрозу безопасности.

Витенбергс также подчеркнул, что в публичном пространстве уже звучала информация о перевозке санкционных товаров этими рейсами. По его мнению, такой вид перевозок следует полностью прекратить, чтобы укрепить безопасность государства и его жителей.

Партия считает, что необходимо добиться единого подхода среди стран Балтии, чтобы такой запрет был введен во всех трех странах. Согласно предложенному постановлению, Кабинету министров до 17 марта 2025 года следует представить в Сейм распоряжение о закрытии пограничных пунктов для движения общественного пассажирского транспорта и внести необходимые поправки для реализации решения. Также предусматривается запрет на транзитные пассажирские перевозки.

 

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