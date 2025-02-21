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Нет ли здесь парадокса: Ринкевич требует от правительства и сейма решения демографических проблем

© LETA 21 февраля, 2025 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обещает "действовать на нервы правительству", чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены средства на решение демографических проблем,. Об он заявил в пятницу на встрече с политиками и экспертами в области демографии.

"С точки зрения демографической политики у нас есть только два возможных пути - улучшать рождаемость и качество жизни или открыть дверь и поощрять миграцию. Я думаю, мы все хотим идти к первой цели", - сказал Ринкевич.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация плачевна. По словам президента, хотя "на бумаге все написано красиво", на практике многое не работает.

Ринкевич призвал определить три приоритета и мобилизовать усилия для их развития.

В качестве первого приоритета президент выделил безопасность и национальную оборону. Он сказал, что многие семьи, видя, что происходит сегодня в мире, и слыша различные заявления, всерьез задумываются о том, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.

Следующий приоритет - остановить демографический кризис, подчеркнул президент. Спад необходимо остановить уже сейчас, а затем постепенно преодолевать кризис путем повышения рождаемости. Существует ряд пособий, которые не повышались годами. По мнению Ринкевича, это необходимо делать и для того, чтобы дать понять, что государство серьезно настроено.

Президент также затронул тему здравоохранения и его доступности. По его мнению, ненормально, что дети часто стоят в очередях на прием к специалистам. Ринкевич не отрицает, что образование не менее важно, но намеренно не стал затрагивать его в контексте этой беседы.

Он также подчеркнул, что не только в контексте демографии, но и в контексте реэмиграции важен доступ к жилью.

Третьим приоритетом является улучшение экономики, сказал президент.

"Мы не говорим о больших инвестициях. Давайте начнем с самого простого - с сокращения бюрократии. Если мы дадим предпринимателям шанс и не будем им мешать, они будут работать. Вот три главных приоритета на сегодняшний день", - заявил президент.

Ринкевич пообещал, что в течение года будет "действовать на нервы" правительству, чтобы в бюджете на следующий год было предусмотрено определенное финансирование демографии. Затем президент намерен "потрепать нервы" Сейму. В завершение он призвал всех к совместной работе.

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