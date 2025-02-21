Продавали предназначенные ВСУ «гуманитарные» автомобили из Европы: в Киеве открыли преступную схему

По данным следствия, в течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ. Однако вместо передачи военным автомобили продавали.

42-летняя организатор отвечала за ввоз машин, растаможку и определение цены продажи, а ее сообщник занимался поиском покупателей и передачей автомобилей за деньги. Во время документирования незаконной деятельности правоохранители провели контролируемую закупку: за 17 тыс. долларов США приобрели два автомобиля – микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, завезенные под видом гуманитарной помощи.

Продавца задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных через благотворительную организацию, подконтрольную злоумышленникам.

Как установило следствие, руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили автомобиль, скончался в марте 2024 года. Однако в 2024-2025 годах документы оформлялись с использованием его электронной подписи. В настоящее время двум фигурантам – мужчине и женщине – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли).

Продолжаются следственные действия по другим возможным участникам схемы. Расследование ведут следственные управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Информационно-аналитическое общенациональное медиа ZN.UA ("Зеркало недели. Украина")