Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Продавали предназначенные ВСУ «гуманитарные» автомобили из Европы: в Киеве открыли преступную схему

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 14:39

Важно 0 комментариев

https://kyiv.gp.gov.ua

Двое жителей Киева подозреваются в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли во время военного положения. Об этом сообщает Подольская окружная прокуратура города Киева.

По данным следствия, в течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ. Однако вместо передачи военным автомобили продавали.

42-летняя организатор отвечала за ввоз машин, растаможку и определение цены продажи, а ее сообщник занимался поиском покупателей и передачей автомобилей за деньги. Во время документирования незаконной деятельности правоохранители провели контролируемую закупку: за 17 тыс. долларов США приобрели два автомобиля – микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, завезенные под видом гуманитарной помощи.

Продавца задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных через благотворительную организацию, подконтрольную злоумышленникам.

Как установило следствие, руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили автомобиль, скончался в марте 2024 года. Однако в 2024-2025 годах документы оформлялись с использованием его электронной подписи. В настоящее время двум фигурантам – мужчине и женщине – сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (незаконное использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли).

Продолжаются следственные действия по другим возможным участникам схемы. Расследование ведут следственные управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Информационно-аналитическое общенациональное медиа ZN.UA ("Зеркало недели. Украина")

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рукс: декриминализация мелких краж возможна

ЧП и криминал 16:41

ЧП и криминал 0 комментариев

Латвии, возможно, следует декриминализировать мелкие кражи и установить за это другие виды наказания, заявил в пятницу журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Латвии, возможно, следует декриминализировать мелкие кражи и установить за это другие виды наказания, заявил в пятницу журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Читать
Загрузка

Крысы заполонили Ригу и бросаются на людей: в Рижской думе считают, что это нормально

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

Жители Риги стали все чаще замечать на улицах столицы крыс. Причем животные буквально кидаются на людей, но Рижская дума проблемы в этом не видит, пишет la.lv.

Жители Риги стали все чаще замечать на улицах столицы крыс. Причем животные буквально кидаются на людей, но Рижская дума проблемы в этом не видит, пишет la.lv.

Читать

Осознание приходит после мировых войн: Цилевич о политике воукизма как причине трампизма

Мнения 16:20

Мнения 0 комментариев

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Латвийский правозащитник и политик Борис Цилевич на своей странице в Facebook попробовал объяснить, что стоит за термином "воукизм" в американской политике. И к каким выводам это должно нас привести.

Читать

Хакеры? Из-за сбоя системы в Елгаве счастливчик залил в бак 80 литров по центу за литр

Важно 16:17

Важно 0 комментариев

На Facebook появилось видео, снятое местным жителем, на котором водитель радуется, заправляя свой автомобиль топливом по цене 1 цент за литр.

На Facebook появилось видео, снятое местным жителем, на котором водитель радуется, заправляя свой автомобиль топливом по цене 1 цент за литр.

Читать

Это случилось снова: в Балтийском море вновь поврежден подводный кабель

Важно 16:02

Важно 0 комментариев

В Балтийском море у принадлежащего Швеции острова Готланд вновь поврежден подводный коммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, сообщили в пятницу шведские и финские СМИ.

В Балтийском море у принадлежащего Швеции острова Готланд вновь поврежден подводный коммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, сообщили в пятницу шведские и финские СМИ.

Читать

Конгресс США прекращает военную помощь Украине: «Всё тянется слишком долго»

Мир 16:01

Мир 0 комментариев

Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине, заявил в эфире телеканала Newsmax в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он пояснил, что не наблюдает интереса к предоставлению дальнейшей помощи Украине и что выделение средств Киеву следует прекратить, так как "все это тянется слишком долго".

Конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине, заявил в эфире телеканала Newsmax в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он пояснил, что не наблюдает интереса к предоставлению дальнейшей помощи Украине и что выделение средств Киеву следует прекратить, так как "все это тянется слишком долго".

Читать

Премьер потребовала отставки сразу трех министров (дополняется)

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

Премьер Эвика Силиня требует отставки трех министров: Анды Чакши («Новое Единство»), Улдиса Аугулиса (Союз «зеленых» и крестьян и Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), сообщает Латвийское телевидение.

Премьер Эвика Силиня требует отставки трех министров: Анды Чакши («Новое Единство»), Улдиса Аугулиса (Союз «зеленых» и крестьян и Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), сообщает Латвийское телевидение.

Читать