Бришкенс: «Умные страны вкладывают в общественный транспорт, а не латают дыры в бюджете за его счет»

В своем посте Бришкенс заявил, что "В Минсообщения мы ввели гласность и взялись решать проблемы, которые затягивались десятилетиями, не боясь быть непопулярными". Он также подчеркнул, что "умные страны инвестируют в общественный транспорт, региональные дороги и почтовые услуги, а не латают дыры в бюджете за их счет".

Министр также пишет, что конкурентоспособность надо усиливать, проводя целенаправленную индустриальную политику и сокращая теневую экономику, а не экономя за счет развития. "Как патриоту отрасли мне важно, чтобы в Минсообщения больше никогда не вернулась эпоха узких интересов и влияний", продолжает он. В конце своего поста Бришкенс выразил искреннюю благодарность всей отрасли за поддержку и сотрудничество.

Свое мнение о решении премьера высказала и Анда Чакша, назвавшая "перезагрузку" "притормаживанием". Улдис Аугулис, в свою очередь, заявил, что новый план "прорыва" был неожиданным. "В любом случае, на данный момент вопросов больше, чем ответов", - сказал Аугулис.