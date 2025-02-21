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«Попытался сзади схватить руль»: житель Огре с ребенком чуть не разбились на такси Bolt

Редакция PRESS 21 февраля, 2025 11:54

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LETA

Илмарс из Огре решил сделать сыну сюрприз и сводить его на матч латвийской сборной против Испании. Всё шло хорошо, отец с сыном насладились игрой, и казалось удачный вечер ничто не может испортить. Но обратный путь домой чуть не стал для них роковым.

«Уже очень поздно, а ехать домой далеко, поэтому я решил, что мы возьмем такси. Конечно, сразу после баскетбольного матча цены на такси в Bolt взлетают до небес, поэтому мы прогулялись до тихого центра, где я еще раз проверил цены и пришел к выводу, что они более или менее вернулись к своему обычному уровню. Я заказываю поездку, и приложение Bolt поздравляет меня уведомлением о том, что нам очень повезло, потому что нам удалось арендовать отличную машину — Audi A6 Avant. Я прочитал это сообщение и подумал, что оно очень странное.

Прошло три минуты и я вижу, что наша машина подъезжает. Мое внимание сразу же привлекла неоновая розовая надпись в салоне. Из машины вышел водитель в тёмном пиджаке и полу коротких белых брюках – открыл перед нами дверь и вежливо предложил занимать места.

В задней части салона предусмотрено размещение только двух человек: два пассажирских сиденья разделены центральным подлокотником. Сиденья оснащены мягкими подушками. Возле панели управления для пассажиров лежит телефон с приложением Spotify, с помощью которого водитель предлагает нам выбрать любимую музыку, а также очень торжественно приветствует нас на борту и благодарит за выбор такси (который на самом деле зависит не от нас).

Дополнительно информирует, что для нашего удобства имеется вода, а в стоящих спереди мисочках лежат желейные конфеты для пассажиров. Просто пожелайте нам приятной поездки, и мы отправляемся в путь», - пишет Илмарс, и отмечает, что от наигранной вежливости водителя он чувствовал себя скорее неуютно, чем комфортно.

Сын Илмарса в машине сразу же пристегнулся, а отцу сделать этого не удалось, поскольку механизм ремня был сломан.

Через какое-то время водитель предложил еще одну экстру – в пути можно выпить пива или вина, если пассажиры пожелают.

«Я напомнил пассажиру, что один из пассажиров несовершеннолетний и такое предложение некорректно, на что получил извинения», - вспоминает Илмарс.

Он сам регулярно водит машину и поэтому вдруг начинает замечать, что водитель на дороге ведет себя странно и без необходимости перестраиваться с полосы на полосу.

«Едем уже между Дарзини и Саласпилсом. Бросил взгляд на водителя и на дорогу, кажется волноваться не о чем, но он чаще всего ведет машину по средине двух полос, вместо того, чтобы занять одну из них», - продолжает свой рассказ Илмарс.

После того как машины выехала за Саласпилс, водитель стал притормаживать.

«Я не видел, какая скорость, но по ощущения была 70-80 км в час примерно. Это меня успокоило, но я снова обратил внимание на то, что машина «плаваем» по полосам. Мы все время переходили то вправо, то влево, без возможности держать машину прямо и время от времени без причины притормаживали и снижали скорость до 30-40 км в час», - рассказывает Илмарс.

Мужчина отметил, что салон алкоголем не пах, и водитель, вроде как был в сознании.

«Думаю, что делать? Уже почти 23:00, мы находимся между Саласпилсом и Саулкалны. На улице холодно, а со мной несовершеннолетний сын. Движение на дороге невелико, а скорость невысокая, поэтому я позволяю событиям происходить, но снова пытаюсь пристегнуть ремень безопасности — к сожалению, безуспешно. Мой сын тоже понимает, что что-то не так, и наблюдает за тем, что со мной происходит. Вот тебе и – наслаждайтесь поездкой.

И вот перед Икшкиле мы буквально съезжаем с дороги на ограждение... Я пытаюсь схватить руль сзади, чтобы повернуть... Но водитель возвращает машину на дорогу.

Я спрашиваю: «С вами все в порядке?»

Ответ: «Да»», - рассказывает Илмарс.

Он принял решение выйти на ближайшей автобусной остановке. В результате отец с сыном отправились домой на последней электричке, потому что другое такси вызвать не удалось.

По его мнению, таксист был под каким-то одурманивающим средством, либо очень сильно устал. В любом случае семье повезло, что все остались живы.

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