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Большая толока — хороший повод расчистить подвалы для убежища: глава МВД

© Lsm.lv 17 апреля, 2025 21:18

Новости Латвии 0 комментариев

Press

Во время всеобщего весеннего субботника Министерство внутренних дел призывает жителей Латвии не только позаботиться об уборке окрестностей, но и навести порядок в подвалах своих домов. Эти помещения могут оказаться крайне важными в кризисных ситуациях, отмечает министерство в пресс-релизе.

В наши дни, когда безопасность становится повседневным приоритетом, подвалы приобретают новое значение — они могут стать убежищами III категории, помогающими защитить жильцов от взрывной волны, осколков и других опасностей. Создание и обустройство убежищ является одной из главнейших задач в сфере гражданской обороны в этом году, на что неоднократно указывала глава МВД Рихард Козловскис.

Как приспособить свой подвал под убежище?

Обследуйте подвал в своем доме.
Освободите помещения от лишних вещей
Ознакомьтесь с упрощенными рекомендациями Государственной пожарно-спасательной службы насчет обеспечения минимальной функциональности убежища.

Важно помнить, что ни организаторы Большой Толоки, ни МВД или ГПСС не возьмут на себя вывоз хлама, извлеченного из подвалов. Жильцам нужно позаботиться об этом самим, связавшись с муниципальными службами или с мусороуборочной компанией. Оставлять мусор на улице тоже нельзя: это создаст неудобства и самим жильцам, и людям в окрестностях.

МВД предпринял уже ряд важный шагов в развитии системы убежищ по всей Латвии. Создано правовое регулирование, обследованы подвалы более 3200 домом, принадлежащих государству и самоуправлениям. Часть помещений признаны годными для размещения убежищ. Выделено финансирование в размере более чем 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития, что позволит оборудовать убежища III категории как минимум в 570 зданиях. 

Если вы позаботитесь о своем подвале — вы внесете свою лепту в укрепление общей безопасности, обеспечите место для спасения людей.

Большая Толока в этом году пройдет 26 апреля.

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