Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.

На территории вокруг колеса обозрения также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром "Zuzeum", которая предлагает новый взгляд на Ригу, - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.

Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.

Право построить в Пардаугаве колесо обозрения "RPR operators" получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой.

Договорная сумма составила 22 484 евро.

Фото Эвия Трифанова, ЛЕТА.